Tiziana, moglie Stefano D’Orazio/ “Tributo a Sanremo? Amadeus mi ha scritto…”

Puntata dedicata al 100% al Festival di Sanremo 2023 quella di oggi di Storie Italiane e grande spazio è stato dato ai Pooh e all’esibizione in ricordo del compianto Stefano D’Orazio. In studio stamane a Rai Uno vi era Tiziana Giardoni, la moglie del defunto Pooh, che ha commentato: “Una bellissima emozione, sono molto contenta, mi ha fatto piacere, sarebbe stato bello essere lì, ma va bene così, per me è importante che si parli di Stefano, e devo dire che ieri è stato ancora più emozionante sentire dalla platea chiamare Stefano, vedere le persone che si alzavano quando è uscito il telo con Stefano, questa è stata l’emozione più grande, se lui riesce a trasmettere queste emozioni forti vuol dire che è riuscito in quello che ha sognato, vuol dire che è un grande”.

“Amadeus – ha svelato Tiziana – mi ha scritto che era molto felice che mi sia piaciuto ed è piaciuto anche a tutto il pubblico in sala. Si va avanti, si vive una vita diversa anche se non è quella voluta”. Anche i Pooh, in collegamento con Storie Italiane, hanno commentato la loro esibizione, a cominciare da Roby Facchinetti, che ha raccontato: “Un’emozione grandissima, aver cantato la strofa di Uomini soli dopo la strofa cantata da Stefano non è stato facile, ma devo dire che da lassù Stefano mi ha dato una mano perchè avevo la gola chiusa”.

TIZIANA, LA MOGLIE DI STEFANO D’ORAZIO E I MODA’ SULL’ESIBIZIONE DEI POOH DI IERI

In collegamento anche i Modà, che hanno raccontato, circa il tributo per Stefano D’Orazio: “I Pooh sono ancora ragazzi, sono degli eterni Peter Pan, li abbiamo conosciuti e abbiamo avuto la fortuna di suonarci assieme, si apprezza l’entusiasmo che hanno, ciò che più gli piace fare lo fanno. Sono felice che si siano ritrovati e per l’omaggio a Stefano perchè il fatto di non essere stato ricordato nei tempi giusti è una cosa che anche a noi aveva colpito molto, è stato davvero emozionante, onore e vita eterna sempre ai Pooh”.

In merito all’esibizione di questa sera a Sanremo i Modà hanno raccontato: “Noi siamo tutti con l’enterogermina in tasca, oggi è il grande giorno, L’attesa ti logora, non vedi l’ora di farlo, ieri c’è stata la prima, guardavi, speravi di esserci tu perchè volevi levartela dalle scatole, va bene così perchè ora sarà un’escalation continua fino a sabato, non vediamo l’ora. siamo molto emozionati, tornare su questo palcoscenico mi paralizza. I miei occhiali? per nascondere il terrore – ha concluso – ci sta un po’ di emozione”.











