Tiziana Morandi, il parroco: “Voleva sposarsi”/ “Non sapevo nulla della vicenda”

Estate in Diretta, programma di Rai Uno, torna a trattare il caso di Tiziana Morandi, la presunta truffatrice di Roncello, in provincia di Monza, al momento in carcere. Il talk del primo canale ha intervistato una delle sei presunte vittime che hanno denunciato la “Mantide della Brianza”, che ha spiegato: “Noi eravamo già usciti una volta, eravamo andati a bere con un ragazzo e una ragazza, poi c’era stato il lockdown, ci siamo sentiti mesi dopo, io ero in ferie e mi ha detto di andarla a trovare poi sono rientrato dalle ferie, mi ha chiamato e mi ha detto che faceva dei messaggi”.

Ponte Morandi Genova/ Gianluca Arduini, sopravvissuto: “Danni fisici e psicologici”

“Sono arrivato da lei – ha proseguito la presunta vittima di Tiziana Morandi – e mi ha offerto da bere, avrei dovuto essere più accorto perchè mi ha preparato da bere non davanti a me, è andata in cucina e mi ha detto che aveva dei problemi di stomaco e mi ha detto che si stava mettendo la medicina nel bicchiere, poi l’ho vista, ha contato fino a 15 gocce e poi mi ha dato da bere: dopo 10 minuti ho cominciato a non stare bene, mi ha messo a letto, mi son svegliato la mattina dopo, stavo male, ho anche vomitato, poi mi son reso conto che non riuscivo a guidare, mi sono fermato in un parcheggio un paio d’ore, poi mi son ripreso e sono arrivato a casa, e li mi sono accorto che mi mancava la catenina che aveva un valore affettivo perchè c’erano le fedi nuziali dei miei genitori, poi è arrivato l’estratto conto della carta di credito e c’era questo ammanco di 250 euro”.

MONITORAGGIO ISS, VOLA LA DISCESA COVID/ Incidenza 365, Rt 0.81, ricoveri giù al 13%

TIZIANA MORANDI, UNA PRESUNTA VITTIMA E IL PARROCO DEL PAESE

Secondo l’inviata di Estate in Diretta Tiziana Morandi avrebbe truffato un uomo per circa 70mila euro, mentre alle altre presunte vittime avrebbe sottratto circa 3/400 euro a testa, più eventuali gioielli. Estate in Diretta ha intervistato anche il parroco di Roncello, Don Camillo, che ha parlato così di Tiziana Morandi: “L’ho conosciuta l’anno scorso perchè voleva sposarsi il più presto possibile, poi è scomparsa per un anno. Si è fatta viva ancora quest’anno, a giugno, con la stessa storia del matrimonio ma non si è fatto proprio niente. Tiziana e Luca li ho incontrati il mese scorso poi è saltata fuori tutta questa storia di cui io ero completamente all’oscuro, non sapevo di tutta questa triste vicenda. L’unico che mi ha detto di essere stato truffato è il Johnny, non so se ci sono altre persone, penso di si. Luca vuole sposare Tiziana? meno male, c’è anche una bella chiesa a San Vittore”.

LEGGI ANCHE:

Terremoto oggi Pordenone M 2.2/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Reggio Calabria

© RIPRODUZIONE RISERVATA