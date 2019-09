Tiziana Rivale è Adele/ Sarà troppo per lei? (Tale e Quale Show)

Il debutto di Tiziana Rivale a Tale Quale Show 2019 rientrerà forse nella media, ma la concorrente potrà rifarsi già dalla seconda puntata del talent. La vedremo nei panni di Adele, con un timbro di voce molto più vicino al suo e con difficoltà diverse rispetto a quelle incontrate nei panni di Kim Carnes. Nonostante le incertezze, i giudici hanno voluto premiare infatti Tiziana Rivale, che troviamo al sesto posto della classifica provvisoria con 30 punti. Grazie al voto di altri due concorrenti, sale a 40 e guadagna una posizione nella classifica definitiva. Considerando le assegnazioni che sono state fatte anche ai rivali, Tiziana potrebbe comunque riuscire ad emergere e conquistare un posto migliore rispetto al precedente appuntamento. Adele è forse fra gli artisti più ostici da imitare, ma Tiziana ha già dimostrato di impegnarsi fino in fondo in quest’avventura. Forse è l’insicurezza a giocarle qualche scherzo: lo dimostrano anche quelle guanciotte rosse che le abbiamo visto sul volto durante il verdetto dei giudici. Purtroppo dovremo attendere ancora prima di scoprire di più su cosa succede nel dietro le quinte: la Rivale ha aperto da poco il suo profilo ufficiale su Instagram.

Tiziana Rivale, Tale e Quale Show 2019: difficoltà nei panni di Kim Carnes

Tiziana Rivale non è riuscita a farsi notare in modo positivo durante la prima puntata di Tale e Quale Show 2019. L’abbiamo vista infatti nei panni di Kim Carnes e impegnata nella sua Bette Davis Eyes, una canzone dell’81. La voce più che graffiante dell’originale era quasi impossibile da replicare per la concorrente, che ha scelto così di darsi da fare dal punto di vista fisico, puntando sull’imitazione dei movimenti. Nulla da dire dal punto di vista fisico, visto che il trucco le ha permesso di avvicinarsi molto alla Carnes. “Hai messo un grande impegno in questo personaggio, eri molto tesa all’inizio ma poi ti sei sciolta”, ha detto Giorgio Panariello nel suo verdetto. “Sei sempre brava, così come ti ho lasciato”, ha detto subito Loretta Goggi rivelando di conoscere la concorrente da tanti anni. I complimenti della giudice vanno anche alla capacità della Rivale di ‘sporcare’ la sua voce per renderla più graffiante come quella della Carnes.

Tiziana Rivale: l’esibizione della prima serata





