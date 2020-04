TIZIANO FERRO/ A Pasqua esibizione live a “Che tempo che fa”

musica di Tiziano Ferro non si ferma, nemmeno in queste settimane così difficili per tutto il mondo. “Raggiungerò la mia amica Ana Guerra durante la sua diretta”, ha scritto appena ieri su Instagram, “per cantare la nostra Acepto Milagros“. Un duetto a distanza, naturalmente, ma che ha raccolto diversi consensi fra i fan. Oggi, domenica 12 aprile 2020, Tiziano Ferro sarà invece in collegamento con Che tempo che fa. Lo ha annunciato lo stesso artista sui social nei giorni scorsi, sottolineando che il suo intervento riguarderà un momento particolare: “Nel giorno di Pasqua, speciale esibizione live da non perdere”. Tour Opening Night a Torino, per promuovere L’amore è una cosa semplice. “Che ricordi magnifici”, scrive Ferro nelle Stories, lasciandosi andare a quel mare di istantanee. Il mese di aprile poi è stato più che straordinario per Tiziano: alcuni giorni fa ha realizzato una diretta Instagram con Condola ‘Dola’ Rashad, attrice di successo e conosciuta per i suoi ruoli nella serie tv Billions e candidata al Tony Award nel 2009 per Stik Fly. Nonchè figlia di uno dei volti più amati nella tv internazionale, ovvero dell’attrice Phylicia Rashad, conosciuta anche per aver interpretato Claire Robinson, la moglie di Cliff, il personaggio di Bill Cosby. “Un’amica e una persona stupenda”, scrive il cantante riguardo a Condola, “autrice raffinata pronta a lanciare un progetto musicale (nel quale ci sarà anche un po’ di me). Tutti voi ricorderete sicuramente con affetto la sua mamma, innamorata dell’Italia come nessuno”. Dopo aver condiviso una foto con Dola, Ferro ha fatto un repost anche di un estratto della video chat fatta con Phylicia grazie a IGT. Ladinon si ferma, nemmeno in queste settimane così difficili per tutto il mondo. “Raggiungerò la mia amicadurante la sua diretta”, ha scritto appena ieri su Instagram, “per cantare la nostra“. Un duetto a distanza, naturalmente, ma che ha raccolto diversi consensi fra i fan. Oggi,, Tiziano Ferro sarà invece incon. Lo ha annunciato lo stesso artista sui social nei giorni scorsi, sottolineando che il suo intervento riguarderà un momento particolare: “Nel giorno di Pasqua, specialeda non perdere”. Clicca qui per leggere il post di Tiziano Ferro . In un clima in cui molti ricordi riaffiorano, l’artista ha condiviso una vecchia foto pubblicata da Live Nation in occasione dell’ottavo anniversario del suo, per promuovere L’amore è una cosa semplice. “Che ricordi magnifici”, scrive Ferro nelle, lasciandosi andare a quel mare di istantanee. Il mese di aprile poi è stato più che straordinario per Tiziano: alcuni giorni fa ha realizzato una diretta Instagram conattrice di successo e conosciuta per i suoi ruoli nella serie tv Billions e candidata al Tony Award nel 2009 per. Nonchè figlia di uno dei volti più amati nella tv internazionale, ovvero dell’attrice, conosciuta anche per aver interpretato, la moglie di, il personaggio di Bill Cosby. “Un’amica e una persona stupenda”, scrive il cantante riguardo a Condola, “autricepronta a lanciare un progetto musicale (nel quale ci sarà anche un po’ di me). Tutti voi ricorderete sicuramente con affetto la sua, innamorata dell’Italia come nessuno”. Dopo aver condiviso una foto con Dola, Ferro ha fatto unanche di un estratto della video chat fatta con Phylicia grazie a IGT.

LA SPERANZA PER IL TOUR ESTIVO

Countdown attivato per i fan di Tiziano Ferro, che sperano di poter ascoltare il cantante durante il tour estivo. “Tutti mi chiedete cosa accadrà coi concerti, quest’estate”, ha detto infatti il cantante a Musica che unisce, “ovviamente non lo sappiamo“. Punto interrogativo quindi: non è scontato che Ferro possa ritornare a fare live. “Non ci sono certezze“, ha aggiunto, “stiamo aspettando ancora notizie, ma io spero davvero che l’estate del 2020 ci veda rinascere. Aspettiamo insieme: io sto provando, scrivendo la scaletta. Siamo positivi, nella speranza che il resto di questo 2020 ci veda rifiorire“. La partenza del suo nuovo tour infatti era prevista per il prossimo 30 maggio, la data zero che lo avrebbe visto a Lignano Sabbiadoro, presso lo statio Teghil. In questi ultimi giorni, durante la diretta con Condola ‘Dola’ Rashad su Instagram, il cantante ha annunciato anche di aver rinviato il documentario Ferro, previsto a giugno su Amazon Prime Video e che avrebbe raccontato la sua vita e carriera. “Non me la sento di far uscire in questo momento una produzione nuova”, ha detto sui social, “è una storia che vi racconterò con più calma, giugno non è il momento giusto. Spero solo sia il mese della musica dal vivo e della rinascita”.

