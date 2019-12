Tiziano Ferro a Sanremo 2020/ La conferma: “Grazie ad Amadeus, ci sarò per 5 sere!”

Si mormorava della sua presenza sul palco del Festival di Sanremo 2020 come ospite speciale da settimane ma la conferma arriva solo oggi e anche con un’inaspettata notizia. Tiziano Ferro sarà davvero sul palco dell’Ariston per il primo festival di Amadeus ma non soltanto per una serata, bensì per tutte e cinque! Ad ufficializzarlo è stato, e con grande gioia, proprio il conduttore. A poche ore dalla notizia data da Amadeus, anche Tiziano ha voluto dire la sua. Il cantante ha ammesso di essere entusiasta “Che giornata pazzesca! – ha esordito, per poi dare la sua conferma – Ebbene sì, farò parte del cast di Sanremo. 5 sere, ogni sera qualcosa che sto – stiamo progettando! Grazie Amadeus per aver pensato a me.”

Tiziano Ferro primo in classifica: “Che giornata pazzesca!”

Non si sa quale sarà il ruolo di Tiziano Ferro in questo Festival di Sanremo che si preannuncia ricco di novità. Amadeus non ha ancora svelato i dettagli della presenza del cantante sul palco che sembrano essere comunque ancora in lavorazione. Oltre a dirsi felicissimo per la presenza sul palco di Sanremo, Tiziano Ferro, nel medesimo post su Instagram, ha esultato anche per un’altra grande novità: il primo posto del suo disco “Accetto miracoli” tra gli album più venduti della settimana dal 13 al 19 dicembre, secondo le stime di Fimi/Jfk Italia. Ha infatti così concluso: “E poi: O.MIO.DIOOOO!!! Numero uno di nuovo. GRAZIE!!! …i sogni esistono!!!”. L’album, già disco d’oro a una settimana dall’uscita, ha superato anche Vasco Rossi e il suo “Vasco Nonstop live”.





