Tiziano Ferro e Victor Allen adottano due cani / “Qualcuno li aveva abbandonati”

Tiziano Ferro e Victor Allen cuori d’oro. La coppia, dopo aver metabolizzato il dolore per la perdita di Piper e Penny, cerca di ritrovare il sorriso grazie all’adozione di due altri cani. “Nulla ci consolerà dal dolore della perdita di Penny e Piper – le parole dell’artista -. Ma abbiamo voluto guardare avanti, dare nuove opportunità ad altri angeli e siamo corsi in canile. Vi presento Ellie e Beau: 7 e 8 anni, abbandonati perché non sapevano cacciare, aggredire e perché non essendo puri Dobermann non potevano concepire cuccioli da 3.000 euro”. Il cantante di Latina ha pubblicato un filmato su Instagram per lanciare un messaggio molto importante a favore delle adozioni nei canili, scagliandosi contro le fake news che definiscono gli animali domestici contagiosi. “Non è assolutamente vero, non contagiano nessuno. In compenso ti migliorano la vita. Pensateci e magari considerate cani adulti che nessuno vuole”. E poi chiude con un messaggio di tenerezza per i nuovi arrivati: “Ellie e Beau, tranquilli che in canile non ci tornate più. Benvenuti a casa”. Fan ovviamente al settimo cielo per la lieta notizia. Tiziano Ferro e Victor Allen ritrovano il sorriso grazie a due cagnolini, evitandogli il canile e rilanciando l’importanza delle adozioni.



