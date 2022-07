Tiziano Ferro, pignorati 9 milioni di euro/ L’artista perde la battaglia con il fisco

Tiziano Ferro: pignorati 9 milioni di euro

Il fisco italiano ha pignorato 9 milioni di euro a Tiziano Ferro. Lo ha deciso il Tribunale civile di Latina in merito a un contenzioso tra il fisco e l’artista che va avanti da anni: il cantante avrebbe omesso di versare Irpef, Irap e Iva relative ai periodi d’imposta 2006, 2007 e 2008. Con una sentenza dello scorso 15 luglio, come riportato da “Latina Oggi”, il tribunale ha rigettato la richiesta di sospensione del pignoramento presso la Tzn Srl, la società riconducibile a Ferro, e ha convalidato l’esecuzione esattoriale dell’Agenzia delle Entrate per un debito complessivo di 9 milioni di euro. Il cantautore, da anni residente negli Stati Uniti, si era opposto al pignoramento ma secondo il tribunale “non si ravvisano i presupposti per la sospensione del pignoramento e della procedura esecutiva in corso”.

Tiziano Ferro è diventato papà "Benvenuti Margherita e Andres"/ "Io e Victor Allen…"

Tiziano Ferro perde la battaglia con il fisco

Si tratta di un provvedimento cautelare, Tiziano Ferro potrà ora introdurre il giudizio di merito per fare valere le proprie ragioni. L’artista ha in corso da tempo una battaglia legale con l’Agenzia delle Entrate e i suoi legali si erano opposti al pignoramento. Dal 2016 Tiziano Ferro risiede a Los Angeles con il marito Victor Allen, sposato il 25 giugno 2019 a Los Angeles e il 13 luglio dello stesso anno a Sabaudia. Il cantautore, che ha appena festeggiato 20 anni di carriera, ha annunciato l’uscirà del suo prossimo disco “Il mondo è nostro” per l’11 novembre 2022. L’album, di cui al momento non si conoscono ulteriori dettagli, arriverà a distanza di 3 anni dall’ultimo lavoro di studio “Accetto Miracoli” e sarà l’ottavo disco di inediti dell’artista di Latina.

LEGGI ANCHE:

Victor Allen, marito Tiziano Ferro/ Dall'amore nato negli USA all'adozione dei figliLutto per Tiziano Ferro, morto il cane Giaco/ Addio al "Ragazzo con tre cuori"

© RIPRODUZIONE RISERVATA