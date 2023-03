Todacitan, farmaco polacco per smettere di fumare: cos’è?/ Citisina riduce astinenza

Todacitan è il farmaco polacco, prodotto dal laboratorio Aflofarm, che, secondo gli studi, aiuta a interrompere la dipendenza dal fumo. Si tratta di un medicinale al quale numerosi tabagisti spagnoli stanno facendo ricorso in massa, complice il finanziamento che viene elargito dal mese di febbraio dal sistema sanitario iberico. A dedicare un approfondimento in merito a tale argomento è stato il quotidiano “El Pais”, sulle cui colonne ha parlato il responsabile dell’unità di controllo del tabacco presso l’Istituto catalano di oncologia e professore di sanità pubblica all’Università di Barcellona, Esteve Fernández.

L’esperto ha spiegato che Todacitan è un trattamento a base di nicotina, il cui principio attivo è la citisina “con un buon profilo di sicurezza e un’efficacia simile alla vareniclina”. StartMag ha evidenziato che la citisina è stata scoperta nel 1818 e isolata per la prima volta nel 1865 ed è stata consumata “come sostituto economico del tabacco dai soldati russi e tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Successivamente, nel 1964, fu commercializzata per la prima volta in Bulgaria con il nome di Tabex”.

TODACITAN, FARMACO POLACCO CONTRO IL FUMO IN VOGA IN SPAGNA: “RIDUCE LA SENSAZIONE DI ASTINENZA”

Il “British Medical Journal” ha riferito sulle sue prestigiose pagine che “circa 50 anni fa, quando in Europa occidentale non era stato approvato alcun ausilio per smettere di fumare, la citisina era già utilizzata a questo scopo nell’Europa centrale e orientale”.

La citisina, principio attivo del Todacitan, è del tutto simile alla nicotina, in quanto – spiega il magazine web StartMag – “sono entrambe molecole di origine vegetale e si legano allo stesso recettore nel cervello. Riduce il desiderio di fumare e se anche si fuma non si prova quasi nessuna delle sensazioni che vi sono associate. L’obiettivo è quello di ridurre temporaneamente la fastidiosa sensazione di astinenza, mentre si interrompe la dipendenza da nicotina”.

