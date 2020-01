Todibo al Milan?/ Calciomercato news: dal Barcellona via solo col prestito secco

Sviluppi di calciomercato in casa Milan: oltre all’arrivo ormai prossimo di Zlatan Ibrahimovic (la cui presentazione è prevista solo domani), la dirigenza rossonera si sta attivando per fornire nuovi innesti di qualità a Stefano Pioli, per una seconda parte della stagione all’insegna del riscatto. In tal senso è forte la voce di un approdo di Jean Clair Todibo al Milan in questa sessione di mercato invernale. Come abbiamo già riferito in precedenza, il giovane difensore e centrocampista del Barcellona ha voglia di giocare in un grande campionato e per farlo è disposto anche a lasciare il club che lo ha scoperto e lanciato, seppure a malincuore. Un desiderio legittimo per il giocatore classe 1999, che in questi giorni è stato dunque accostato a molti club anche italiani, i rossoneri in primis. Ma c’è un ma che potrebbe far saltare una trattativa sulla carta non così complicata.

CALCIOMERCATO MILAN: ARRIVA TODIBO?

A rendere infatti le cose difficili alla dirigenza del Diavolo è la formula dell’affare stesso: Todibo al Milan portrebbe arrivare solo con la formula del prestito secco, senza obbligo o diritto di riscatto. La formula garantirebbe al Barcellona di non perdere uno dei suoi gioielli più preziosi (la clausola da 150 mln sul cartellino è segnale evidente dell’attaccamento del club al ragazzo), ma certo il fondo Elliott non sarebbe molto felice di accogliere Todibo, talento da valorizzare per poi cederlo subito ai blaugrana non appena “sgrezzato”. Per i rossoneri sarebbe quindi gradita una qualsiasi formula di “recompra”, ipotesi che per ora il Barcellona non vuole mettere sul tavolo. Ecco che allora si fanno avanti altre pretendenti come Watford, Bayer Leverkusen e Monaco: la trattativa si complica dunque.

© RIPRODUZIONE RISERVATA