Tolo Tolo: cosa significa?/ Film di Checco Zalone, perchè si chiama così?

Il nuovo film di Checco Zalone Tolo Tolo sta rubando l’attenzione del pubblico ancor prima di uscire al cinema. In molti si sono chiesti il perché di un titolo così particolare. Questo è nato per caso durante le riprese che si sono svolte in africa tra Marocco e Kenya. Durante l’attraversamento del fiume Sabaki è stato lo stesso Checco Zalone a dire agli attori di nuotare “solo solo”. Un giovane interprete originario di Malindi, Nassor Said Birya, ha sbagliato la pronuncia e sottolineato “tolo tolo”. L’espressione è dunque diventata un vero e proprio tormento tanto che lo stesso regista pugliese ha deciso di utilizzarlo come titolo ufficiale per la sua nuova opera.

Tolo Tolo, cosa significa? Nassor Said Birya

Chi è Nassor Said Birya, l’attore che ha dato un significato alle parole Tolo Tolo? Si tratta di un giovane ragazzo originario di Malindi che non ha avuto nessuna esperienza alle sue spalle. Con la sua grandissima espressività ha conquistato l’attore pugliese, che ha deciso di affidargli un ruolo anche abbastanza importante nella pellicola. Il film è arrivato oggi nelle sale italiane con il pubblico che lo aspettava da diverso tempo. Era stato anticipato dal brano “Immigrato” in grado di scatenare una forte polemica. In pochi infatti avevano apprezzato la sua carica dirompente e la voglia di scherzare con un argomento molto delicato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA