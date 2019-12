Tolo Tolo, il film di Checco Zalone non è ancora finito/ Pietro Vasecchi conferma!

La canzone “L’immigrato” con la quale Checco Zalone ha deciso di lanciare il suo nuovo film “Tolo Tolo” ha diviso gli utenti a metà. Alcuni si sono divertiti molti, però, si sono detti indignati. Eppure l’attesa per l’uscita del film, prevista per il 1 gennaio 2020, è sempre più elevata. In merito, il produttore del film Pietro Valsecchi, ha rilasciato un’inedita indiscrezione sulla pellicola durante la trasmissione a “Non Stop News” di RTL 102.5. “È stato un video molto divertente, noi abbiamo riso molto” ha ammesso sulla canzone “L’Immigrato”, promettendo che il film spegnerà ogni polemica: “È un film che abbraccerà tutti”. Poi ecco l’inaspettata rivelazione: “Due anni di lavoro, nove mesi di riprese e non è ancora finito. Finisce in questi giorni”.

Pietro Valsecchi risponde alle polemiche per la canzone di Zalone

Pietro Valsecchi dunque svela che le riprese di “Tolo tolo” non sono ancora concluse e questo a pochissimi giorni dall’uscita del film di Checco Zalone nei cinema italiani. Cosa che non preoccupa affatto il produttore che, anzi, concentra le sue forze nella difesa della pellicola e sulla canzone di Zalone che l’ha lanciata. “Era una satira sul paese, sugli immigrati, su noi, su come vediamo questo mondo nuovo. – dichiara Valsecchi, che continua – È stato un video molto divertente, che ha fatto molto discutere. Noi abbiamo molto riso su quello che è accaduto, abbiamo risposto solo una volta o due, adesso ci sarà il film che, credo abbraccerà tutti. Spero che tutti quanti usciranno con divertimento, commozione, poesia e tante altre cose.” Non ci resta che attendere e scoprire se le previsioni del produttore saranno giuste.

