Tolosa-Nantes, 4 giocatori musulmani contro maglia arcobaleno/ Esclusi dalla partita

Succede di tutto nel pre partita tra Tolosa e Nantes, tra giocatori che si sono rifiutati di indossare la maglia arcobaleno, una rissa e pure un allarme bomba, tanto che la partita è stata rinviata di 90 minuti. La Ligue 1 aveva deciso di far stampare per tutte le squadre del campionato francese i numeri arcobaleno sulle maglie, come iniziativa di lotta contro l’omofobia nel calcio. Ma alcuni giocatori di Tolosa e Nantes si sono rifiutati di indossare questa maglia. Il Tolosa, in particolare, pur senza fare i nomi dei calciatori che si sono opposti a questa iniziativa, ha annunciato in un comunicato ufficiale di escluderli dalla partita. Secondo i media francesi si tratta di Zakaria Aboukhlal, Said Hamulic e Moussa Diarra. Per il Nantes si tratterebbe di Mostafa Mohamed, mentre Logan Costa e Farès Chaibi alla fine sono andati in panchina. Alla lista si aggiunge Donatien Gomis del Guingamp, il quale ha preferito non giocare in Ligue 2 per non partecipare alla campagna contro l’omofobia.

Messi, video di scuse al PSG dopo il viaggio non autorizzato/ “Ecco cosa è successo”

Secondo quanto riportato da islamify, questi giocatori hanno in comune la fede musulmana. Tra questi, Zakaria Aboukhlal ha deciso di pubblicare su Twitter un post per spiegare la sua scelta: «Ho preso la decisione di non prendere parte alla partita del giorno. Soprattutto, vorrei sottolineare che ho la massima considerazione per ogni individuo, indipendentemente dalle sue preferenze personali, sesso, religione o background. Il rispetto è un valore che mi sta a cuore. Si estende agli altri ma include anche il rispetto delle mie convinzioni personali. Pertanto, non credo di essere la persona più adatta a partecipare a questa campagna».

Messi-Psg, rottura vicina dopo la sospensione/ Dalla Francia: "Addio a giugno"

TOLOSA-NANTES: DALL’ALLARME BOMBA ALLA LITE

Oltre al rifiuto di alcuni giocatori di indossare la maglia con la stampa del numero color arcobaleno, è successo anche altro nel pre partita tra Tolosa e Nantes. Il calcio d’inizio della partita, previsto alle 15, è stato posticipato di 90 minuti a causa di un allarme bomba. Secondo i media francesi, sulle tribune dello stadio è stato rinvenuto un pacco sospetto, quindi le autorità hanno vietato l’accesso ai tifosi e fatto entrare in azione gli artificieri. La gara è poi regolarmente iniziata. Ma non solo. Stando a quanto riportato dall’Equipe, l’amministratore delegato del Nantes, Franck Kita e l’agente Mogi Bayat, ritenuto da alcuni ufficiosamente il direttore sportivo del club, sono stati protagonisti di una lite e sono stati separati dal presidente Walderma Kita, prima che la discussione degenerasse in rissa. La lite è avvenuta, stando ai testimoni, quando Bayat ha provato a seguire il presidente e la squadra negli spogliatoi dello stadio e il direttore generale Kita ha provato a impedirglielo.

Messi sospeso dal PSG: viaggio non autorizzato in Arabia/ La rottura è ormai certa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Islamic Quotes and Muslim News (@islamify)













© RIPRODUZIONE RISERVATA