Roberto De Zerbi nuovo allenatore Marsiglia/ C’è l’intesa con il club. Manca l’ufficialità (25 giugno 2024)

ROBERTO DE ZERBI NUOVO ALLENATORE MARSIGLIA, MANCA SOLO L’UFFICIALITÀ

Mancano solo gli ultimi dettagli e Roberto De Zerbi avrà una nuova panchina sulla quale sedersi anche nel 2024/2025 con l’inusuale scelta di andare in Francia al Marsiglia che sta diventando sempre più concreta ed è praticamente realtà. Il club francese ha diffuso un comunicato dove annuncia di aver ottenuto un’intesa di massima con De Zerbi e il suo staff e sta lavorando per chiudere gli ultimi dettagli e ufficializzare il nuovo allenatore. Intorno all’ex allenatore di Brighton e Sassuolo c’è grande interesse da parte degli addetti ai lavori che potranno finalmente misurarlo con una squadra che lotta per l’accesso in Champions League nel suo campionato. De Zerbi è stato molto vicino al ritorno in Italia ma, come già affermato dallo stesso allenatore, non è pronto a tornare in patria per via del difficile clima di aspettative tipico che si crea intorno ai club italiani e agli allenatori rivoluzionari e propositivi come il bresciano.

ROBERTO DE ZERBI NUOVO ALLENATORE MARSIGLIA, I FRANCESI SONO PRONTI A RIVOLUZIONARE LA ROSA

Roberto De Zerbi nuovo allenatore del Marsiglia è ormai questione di ore con i tifosi del club francese che si domandano sul reale valore del tecnico italiano che si troverà un ambiente in difficoltà dopo una stagione completamente deludente dove non è stata neanche centrata la qualificazione ad una competizione europea. Il Marsiglia, infatti, arriva da una stagione dove ha cambiato ben tre allenatori passando da Marcelino a Gennaro Gattuso prima di concludere la stagione con Jean-Louis Gasset che ha portato la squadra fino alla semifinale di Europa League ma ad un ottavo posto deludente. De Zerbi è chiamato a ribaltare una difficilissima situazione che, con molta probabilità, vedrà una rivoluzione sul mercato con l’uscita di un buon numero di calciatori prevista per quest’estate con l’idea di ripartire da un progetto con giovani da valorizzare con l’aiuto del nuovo allenatore famoso proprio per l’ottimo impatto che ha sempre avuto con i suoi calciatori.











