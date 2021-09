Tom Cruise e Hayley Atwell si sono lasciati/ L’amore nato sul set è già finito

Tom Cruise e Hayley Atwell si sono lasciati. La notizia arriva da siti e giornali americani, nonostante in pochi fossero a conoscenza della loro relazione. I due attori sono i protagonisti del nuovo capitolo di “Mission: Impossible”, il settimo per la precisione, in uscita nel 2022. Tom Cruise, 59 anni, e Hayley Atwell, 39 anni, hanno iniziato a frequentarsi circa un anno fa. Fuori dal set, i due attori sono stati visti pochissimo insieme, con l’eccezione di Wimbledon lo scorso luglio. Il “The Sun” ha fatto sapere che verso la fine delle riprese di “Mission: Impossibile 7” Tom Cruise e Hayley Atwell avrebbero deciso di rimanere solo amici: “Andavano d’amore e d’accordo e ovviamente essendo entrambi due bei divi del cinema di Hollywood erano una bella coppia. Hanno deciso di tornare a essere amici”, ha fatto sapere una fonte interna alla produzione.

Cristiana Ciacci: "Anoressia annienta l'anima"/ Tania Zamparo: "Pesavo 49 kg"

Tom Cruise e Hayley Atwell sul set di “Mission: Impossibile 7”

La relazione tra Tom Cruise e Hayley Atwell è durata quasi quanto le riprese del film, che si sono prolungate a causa dei numerosi intoppi, non solo a causa del Covid. Secondo la fonte del “The Sun” i due attori si sarebbero lasciati per i numerosi impegni in arrivo dell’attore, rimandando comunque in buoni rapporti: “Le loro agende sono molto piene e Tom ha una serie di altri impegni in arrivo e gira sempre in elicottero e jet privati. Ma sono comunque felici di lavorare insieme. È un peccato, ma sono cose che succedono. Vanno ancora d’accordo”. Nonostante la relazione con Tom Cruise sia già finita, Hayley Atwell – volto del grande amore di Captain America nei film Marvel – è stata la relazione più lunga per il divo americano dopo la fine del matrimonio con Katie Holmes e sembra che per lei fosse disposto a trasferirsi in Inghilterra.

LEGGI ANCHE:

Il paradiso delle signore/ Anticipazioni puntata 28 settembre: Flora diventa stilistaUna vita/ Anticipazioni puntata 28 settembre: Camino respinge Ildefonso e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA