Tom Cruise fa il pieno di incassi e perde Hailey Atwell/ “Si sono lasciati”

Tom Cruise e Hayley Atwell si lasciano: l’indiscrezione è infuocata

Una tra le notizie di gossip più virali del momento rende noto che il sex symbol Tom Cruise sia tornato al suo status di singletudine, in seguito alla seconda rottura avuta con l’ultima fidanzata Hayley Atwell. L’attore 59enne statunitense e l’attrice britannica 40enne si conoscevano per la prima volta sul set dell’ultima stagione di Mission Impossible, ovvero Mission Impossibile, Fallout, del 2018. Già lo scorso settembre 2021 i due si erano separati, eppure poco dopo la loro prima separazione i due attori si erano poi concessi una second chance nel tentativo di tornare a credere di poter ricominciare da capo. Ma come riprende l’indiscrezione che in queste ore ha lanciato The Sun, il tentativo dei due attori di ravvivare la loro lovestory si sarebbe rivelato del tutto vano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hayley Atwell (@wellhayley)

Tom Cruise ai verti del Boxscore, ma perde l’amore

Per la serie “primo ai botteghini e ultimo in amore”, a provocare la rottura definitiva tra lui e Hayley Atweel sarebbero stati i numerosi impegni lavorativi di Tom Cruise. Secondo le indiscrezioni in circolo sulla presunta coppia scoppiata, a quanto pare alla base della rottura tra i due attori vi sarebbe proprio il peso dei numerosi impegni promozionali che Tom Cruise avrebbe assunto in agenda per Top Gun: Maverick, sequel del film cult del 1986, presentato in anteprima all’ultimo festival di Cannes e che è subito balzato in vetta alle classifiche degli incassi.

La coppia di attori, alla luce delle indiscrezioni circolanti sulla loro preannunciata rottura, intanto sta infrangendo i cuori di molti fedeli appassionati dei loro film e dei loro personaggi, ormai abituati all’idea di vederli formare una coppia. Tuttavia, molte fan dell’attore dagli occhi di ghiaccio, invece, possono esultare all’idea che Tom Cruise sia tornato single.

