TOM CRUISE/ L’attore ammette: “Lasciai Katie Holmes a causa di Scientology” (Top Gun)

Va in onda questa sera, alle 21.12 su Italia 1, Top Gun, film d’azione del 1986 con protagonista un giovane Tom Cruise nei panni del tenente della Marina Usa Maverick Mitchell. Il ruolo nella pellicola diretta da Tony Scott ha di fatto segnato un ‘prima’ e un ‘dopo’, nella carriera del celebre attore statunitense, oggi uno dei più famosi e apprezzati di Hollywood. Classe 1962, Cruise ha debuttato al cinema nel 1981 recitando in Amore senza fine di Franco Zeffirelli. Cinque anni dopo è toccato appunto a Top Gun, che gli ha procurato la fama sperata trasformandolo nel contempo in uno dei più noti bellocci della cinematografia mondiale. A Top Gun sono seguite tante altre produzioni di successo, come per esempio Rain Man – L’uomo della pioggia e Mission Impossible. Nel corso della sua carriera, l’interprete di Maverick ha ottenuto tre nomination agli Oscar per Nato il quattro luglio, Jerry Maguire e Magnolia, tuttavia senza mai vincerlo. Il suo ultimo film in ordine di uscita è il sequel Top Gun: Maverick.

La vita privata di Tom Cruise

Recentemente, Tom Cruise è tornato a far parlare di sé a seguito della sua separazione da Katie Holmes, collega sposata nel 2006 secondo il rito di Scientology. Proprio la setta pseudoreligiosa sarebbe alla base del triste evento, come lo stesso attore americano avrebbe ammesso nel corso di un’udienza in tribunale nell’ambito della causa da lui intentata contro il gruppo Bauer Media. In quest’occasione, Cruise ha confessato che sarebbe stato qualche componente della setta, a spingerlo a lasciare la donna, a cui risultava sentimentalmente legato da circa 15 anni. Incalzato dalle domande di un avvocato, in particolare sulle ragioni della rottura, Tom avrebbe detto: “È una domanda offensiva. Non c’è bisogno di proteggere mia figlia dalla religione”. Di fatto, nell’ambito della loro ‘unione’, i due hanno avuto una bambina, Suri, oggi adolescente. La verità è venuta a galla dopo, ed è stato lui stesso – sollecitato ulteriormente – a renderla nota: “Sì, quello era uno dei motivi”.

Tom Cruise condizionato negativamente da Scientology

Dopo la loro separazione, Katie Holmes ha detto addio a Scientology. Sua figlia Suri, invece, non ci è mai entrata a contatto. Caso diverso per Tom Cruise, che – stando a quanto riportano i giornali – sarebbe stato addirittura spinto ad allontanarsi dalla piccola. Alcuni hanno ipotizzato, non senza fondamento, che i recenti problemi di Tom Cruise siano da imputarsi proprio alla sua affiliazione alla discussa ‘chiesa’. In ogni caso, se c’è qualcosa che Cruise proprio non molla, questa è senza dubbio la recitazione. Attualmente, infatti, l’attore è impegnato nelle riprese del nuovo capitolo di una delle sue serie più importanti, vale a dire Mission Impossible 7, che si prevede uscirà nelle sale a novembre 2021.



