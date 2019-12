Tomaso Trussardi marito Michelle Hunziker/ Sono in crisi? Normali liti tra innamorati…

TOMASO TRUSSARDI SCACCIA I RUMORS SULLA CRISI CON MICHELLE HUNZIKER

“Uella che moglie bellissima” commenta Tomaso Trussardi nel vedere uno scatto pubblicato dalla moglie Michelle Hunziker sui social. Una foto in bianco e nero realizzata poco prima di terminare lo shooting e abbandonare il set fotografico: ancor di più della bellezza della conduttrice svizzera, a colpire i fan è stato proprio il commento dell’imprenditore, sempre più innamorato della sua dolce metà. Clicca qui per guardare la foto di Michelle Hunziker. Eppure di recente si sono fatti strada dei rumors riguardo alla possibile crisi di coppia che avrebbe colpito la loro unione. Merito anche di alcune foto pubblicate da Diva e Donna dove si vedono i due impegnati in una discussione animata, soprattutto per quanto riguarda l’espressione sorpresa di Trussardi. Tutto sembra essere finito nel giro di pochi minuti, ma prima di ritrovare la pace, Michelle si è concessa qualche minuto di riflessione, da sola, seduta su una panchina del parco. Sembra però solo una piccola lite fra innamorati, che a detta della stessa Michelle non mancherebbero nel loro rapporto e che sarebbe sintomo di quanto entrambi siano riusciti a costruire con fatica, scontri e confronti.

TOMASO TRUSSARDI: UN SOSTEGNO NELLA CRISI

Tomaso Trussardi si è rivelato il partner ideale per Michelle Hunziker anche in un recente periodo di crisi per la conduttrice bionda. Dopo aver accettato l’arduo compito di sostituire Maria De Filippi alla guida di Amici Celebrities, Michelle è stata colpita da dure critiche e giudicata da molti inadatta a quel ruolo. Trussardi però non le ha fatto mancare il proprio sostegno, così come Maria e il marito Maurizio Costanzo, come ha svelato di recente a Sorrisi. Oggi, sabato 7 dicembre 2019, Michelle Hunziker sarà ospite di Verissimo per raccontarsi fra carriera e vita privata. Fra gli argomenti toccati ci sarà di sicuro il marito, che continua a riempirla di attenzioni. “Guardo le bambine che stanno bene, penso ad Aurora che sta facendo il suo percorso, all’uomo con cui ho ricominciato daccapo quando non mi sembrava possibile e mi sento felice nella mia pelle, mi godo fino in fondo questo premio della vita”, ha detto tempo fa la conduttrice al settimanale F. Tutto questo condito naturalmente da un bel po’ di gelosia: Michelle sa di avere un uomo più che affascinante al proprio fianco e del resto pensa che questo tipo di sentimento diventi bello in un rapporto di coppia. Gelosia condivisa a quanto pare, visto che Tomaso spesso e volentieri commenta le foto social della moglie anche per sottolineare di essere l’unico a poter brillare grazie alla sua luce.

