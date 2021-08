Tommaso Eletti da Temptation Island al GF Vip 6/ Per riconquistare Valentina?

In queste settimane sta prendendo prendendo forma il cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip, che dovrebbe iniziare lunedì 13 settembre. Secondo quanto riportato da Davidemaggio.it Alfonso Signorini ha arruolato uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Di chi si tratta? Del giovanissimo Tommaso Eletti, uscito single dal programma di Canale 5 dopo la fine della sua relazione con Valentina Nulli Augusti, di 19 anni più grande di lui. Secondo Maggio, Tommaso ha già accettato di varcare la famosa porta rossa e diventare uno dei concorrenti del GF Vip. A Temptation Island 2021 l’eccessiva gelosia per la compagna, ha portato Tommaso ad avvicinarsi alla single Giulia, arrivando a baciarla. Inevitabile la rottura con Valentina, anche se il ragazzo ha dichiarato di voler riconquistare la ex fidanzata: “Ce la metterò tutta per tornare con lei. Tra me e Valentina c’è un legame unico che è impossibile buttare via. Torneremo più innamorati che mai. A Valentina prometto che le starò sempre vicino e se torneremo insieme la nostra vita non sarà più come prima”, ha confessato a Uomini e Donne Magazine.

Tommaso Eletti: al GF Vip per riconquistare Valentina?

Tommaso Eletti è deciso a riconquistare Valentina Nulli Augusti: ce la farà magari con dichiarazioni d’amore davanti alle telecamere del GF Vip 6? Lo scopriremo presto. Intanto Alfonso Signorini sta valutando “Vipponi” provenienti da vari programmi TV, come Soleil Sorge proveniente da “Uomini e Donne” e già discussa protagonista di una “Isola dei famosi”. Sicura la presenza di Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani che aveva fatto scalpore per aver denunciato il figlio per uso di sostanze. Da giorni circolano anche i nomi di Jo Squillo e Raz Degan, ex naufraghi di diverse edizioni de L’Isola dei Famosi (il modello ha vinto la dodicesima edizione). Sono ancora in trattative invece Katia Ricciarelli, l’attore Alex Belli (da poco convolato a nozze con Delia Duran) e la modella Ainett Stephens.

