Tommaso Eletti, dettagli intimi su Valentina Nulli Augusti/ “Durante quei momenti…”

Nella casa del GF Vip, Tommaso Eletti ha svelato ai suoi coinquilini alcuni dettagli della sua relazione con Valentina Nulli Augusti, l’ex fidanzata 40enne con la quale ha partecipato a Temptation Island. Dopo aver confermato che la loro relazione è finita una volta usciti dal programma, Tommaso si è lasciato andare a racconti dettagliati della sua vita sessuale con l’ex fidanzata: “Le venivo sempre dentro… Durante quei momenti… anche se capitava un figlio non faceva nulla. La nostra era una relazione non dico malata, ma eccessiva. Ero malato del suo corpo”. Il ragazzo ha anche parlato della sua eccessiva gelosia: “Come mai ero geloso? Mi diceva che tornava alle 23 e poi rientrava alle 2 di notte. Lei mi spiegava che mi raccontava le balle sugli orari per non avere rotture, ma facendo così mi arrabbiavo ancora di più”.

Tommaso Eletti censurato al Grande Fratello Vip

Tommaso Eletti ha espresso anche qualche dubbio sulla partecipazioni a Temption Island, che ha segnato la fine della sua relazione con Valentina Nulli Augusti: “Avevamo molti problemi su gelosie mie pesanti. Tempestino Island mi ha aiutato a capire tante cose. Però le avrei capite anche senza il programma e non ci saremmo rovinati”. E ha aggiunto: “Andare a risolvere un problema là è proprio da scemi“. Le dichiarazioni di Tommaso, però, sono state censurare dalla regia, che ha staccato il microfono e cambiato l’inquadratura delle telecamere. Le confessioni, fin troppo intime, di Tommaso hanno indispettito il pubblico del Gf Vip: “Che schifo raccontare anche i momenti più intimi di quello che succedeva sotto le lenzuola a casa tua“, ha scritto un utente su Twitter.

