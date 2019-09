Tommaso, figlio Serena Enardu/ Contro Conversano: “Smettila di fare le Storie”

Tommaso Enardu difende mamma Serena sui social e va contro Giovanni Conversano

Tommaso Enardu ha dalla sua parte tutto il pubblico italiano: la sua difesa a favore della madre Serena Enardu ha scatenato infatti i fan sui social. La concorrente di Temptation Island Vip 2 è finita al centro delle critiche dell’ex Giovanni Conversano, che tuttavia non ne è uscito del tutto pulito a causa delle parole usate contro l’attuale fidanzata di Pago. Accuse di un antico tradimento che non è passato inosservato agli occhi di Tommaso, l’unico figlio di Serena e oggi 14enne. “Sono fiero di mia madre“, dice a mezzo social subito dopo la prima puntata, “Ti chiedo di smetterla di fare le Storie“, ha chiesto poi a Conversano senza fare il suo nome, almeno nella fase iniziale. “Dopo aver tradito mia madre nove anni fa, perché l’hai tradita e lo sappiamo tutti, sei stata la persona peggiore che sia entrata in questa casa“, aggiunge ancora rievocando alcuni ricordi. All’epoca di Uomini e Donne, Tommaso aveva solo quattro anni ma sembra proprio che fosse in grado di comprendere tutto ciò che gli accadeva attorno. Anche quanto Conversano fosse “tedioso”, come dice nelle Storie ripensando a quei momenti fatidici.

La zia Elga Enardu pronta alle vie legali…

Per ora sembra terminato il botta e risposta fra Tommaso Enardu e Giovanni Conversano, scatenato dal comportamento di Serena Enardu a Temptation Island Vip 2019. Il figlio della concorrente e l’ex fidanzato si sono scambiati diverse accuse tramite Storie, prima che Conversano decidesse di chiudere la conversazione. “La signora non ha mai perso occasione di dire la sua contro di me“, spiega infatti in un ultimo direct su Instagram. Per questo ha ritenuto corretto dover esprimere il proprio pensiero, “evidenziare come spesso parliamo a vanvera, facciamo delle considerazioni e guardiamo la pagliuzza negli occhi degli altri“, dice ancora. In base alle sue parole, Giovanni ha colto solo la palla al balzo per smentire tutti coloro che in tanti anni lo hanno accusato di aver tradito ripetutamente Serena durante la loro frequentazione. Tommaso però la vede in modo diversa e mentre il ragazzino sfoggia un self control invidiabile, la zia Elga Enardu calca la mano e annuncia azioni legali contro chiunque. “Mi dispiace per il ragazzo“, dice ancora Conversano senza voler entrare nel merito delle accuse sottolineate dallo stesso Tommaso, che si dichiara più che certo del comportamento scorretto dell’ex della madre.

