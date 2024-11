Da qualche giorno Tommaso Franchi è approdato in Spagna per trascorrere qualche giorno nella casa del Gran Hermano insieme a Maica Benedicto. Quando lei è stata nella casa più spiata d’Italia sono apparsi molto complici, in molti hanno subito pensato che sarebbe potuta scoppiare la passione tra loro. La redazione ha quindi deciso di dar loro la possibilità di rivedersi, entrambi erano molto emozionati non appena si sono incontrati e abbracciati.

Javier Martinez e Mariavittoria Minghetti, flirt in corso al Grande Fratello 2024?/ Lui: "Mi fido di te"

L’atteggiamento del gieffino a molti non sta piacendo, nella casa più spiata d’Italia aveva assicurato a MariaVittoria di essere interessato solo a lei, al Gran Hermano però ha chiaramente detto che non sente la mancanza della Minghetti. La tradirà con Maica Benedicto? Anche questo al momento sembra improbabile, Tommaso Franchi ha infatti detto che non prova interesse nei suoi confronti dal punto di vista sentimentale.

Eleonora Cecere, l'addio al Grande Fratello/ L'ex gieffina parla della crisi delle figlie e difende il marito

Maica Benedicto sbotta contro Tommaso Franchi al Gran Hermano, perché hanno discusso

Dopo aver scoperto ciò che ha detto il gieffino su di lei Maica Benedicto è apparsa alquanto infastidita al Gran Hermano, lui l’ha notato e ha cercato di capire cosa fosse successo. La spagnola gli ha detto che non le piace come si è comportato, ha poi detto che a lei non piacciono le persone che non dicono le cose come stanno alla diretta interessata ma preferiscono parlarne con gli altri alle sue spalle, specie quando il tema è delicato. La gieffina rivolgendosi a Tommaso Franchi ha poi detto che è andato al Gran Hermano in Spagna, ha parlato con il pubblico, con i suoi compagni di avventura e ha detto a tutti che a lui non piace ma non sa come dirglielo e come gestire la situazione. Ha poi aggiunto: “Ma a me hai detto tutto il contrario”.

Tommaso Franchi scarica Mariavittoria al Grande Fratello spagnolo: "Non ci voglio stare insieme"/ "Non manca"

Tommaso Franchi ha cercato di far capire alla gieffina che gli piace come persone, però il sentimento è un’altra cosa, confermando quindi che non prova interesse per lei dal punto di vista sentimentale. Lei visibilmente delusa gli ha ricordato di aver fatto un video in Italia dove diceva che sentiva la sua mancanza, ai gieffini spagnoli però ha detto che non era vero. A quel punto il gieffino le ha detto che in Italia lui stava bene, è stato il Grande Fratello a farlo andare lì perché voleva farli stare insieme. Ha poi concluso dicendo che i video li ha fatti per stare al gioco, come persona a lui mancava ma ha ribadito che il sentimento è un’altra cosa.