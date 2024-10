Tommaso Franchi e Maica Benedicto hanno trascorso due giorni insieme al Grande Fratello, l’intesa tra loro è stata palese sin dall’inizio. Da quando lei è tornata in Spagna entrambi hanno ammesso che sentono la mancanza l’uno dell’altra, ieri hanno avuto la possibilità di rivedersi in collegamento al Gran Hermano ed erano molto emozionati e felici. Nell’ultima puntata del Grande Fratello si erano salutati e promessi che si sarebbero rivisti, promessa che hanno ribadito anche nella casa del Grande Fratello spagnolo.

Maica Benedicto ha chiesto al gieffino di perdonarla per non avergli detto la verità, però non poteva dirgli che era una gieffina spagnola, subito dopo gli ha detto che sente la sua mancanza. Lui ha così risposto: “Ti perdono, sei bellissima! Mi manchi anche te. Quanto? Mucho”, le ha poi dedicato la canzone ‘Albachiara’. Tommaso Franchi stuzzicato dal conduttore ha fatto sapere che della gieffina ama i suoi occhi, perché a detta sua vede la sua anima dal suo sguardo.

Al Gran Hermano Tommaso promette a Maica che si rivedranno, entrambi erano molto emozionati

In collegamento dalla casa del Grande Fratello spagnolo anche Maica Benedicto ha dedicato parole speciali al gieffino dicendo che lo ha colpito la prima volta che lo ha visto, nei suoi occhi ha visto la sua anima limpida. La gieffina ha continuato dicendo che per lei è stato speciale anche se si sono conosciuti per poco tempo. A Tommaso ha poi detto che lo accoglierà in Spagna se lui vorrà andare. Lui ha così risposto: “Anche tu sei la benvenuta in Toscana. Io sono sicuro che ci vedremo fuori dal Gran Hermano. In qualche modo ti prometto che ci ritroveremo.”

Dopo il collegamento con il Gran Hermano Tommaso Franchi ha raccontato di aver parlato con Maica ai suoi compagni di avventura dicendo che è stato molto bello e che gli ha fatto molto piacere. Ha rivelato di averle dedicato una canzone e di aver detto che di lei ama i suoi occhi. Il gieffino ha poi concluso dicendo che il conduttore è più giocherellone di Signorini e vuole creare più inciuci. I due si incontreranno davvero dopo il reality? Sono in molti a pensare che potrebbe scattare l’amore tra loro perché la complicità è stata chiara dall’inizio. Non ci resta quindi che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto quando entrambi torneranno alla normale quotidianità.