Continua il fortunato gemellaggio tra Grande Fratello 2024 e Gran Hermano con lo scambio di concorrenti che rendono entrambe le edizioni più interessanti dando inizio a nuove dinamiche. E così dopo l’arrivo in Italia della modella Maica Benedicto, rimasta appena 48 ore ma abbastanza per creare un certo feeling con Tommaso Franchi ecco che quest’ultimo è pronto a volare in Spagna proprio per avere un confronto con la modella. L’annuncio è arrivato proprio da Telecinco, l’emittente da cui va in onda il Gran Hermano.

Tommaso Franchi lascia il Grande Fratello per entrare al Gran Hermano, l’edizione spagnola. Nell’intenzioni degli autori questo scambio arriva per permettere a Tommaso di conoscere meglio Maica Benedicto. Nella scorsa puntata, infatti, durante un collegamento il giovane idraulico toscano ha dichiarato di essere attratto da lei: “Tra noi c’era attrazione è verissimo, eravamo molto complici. Anche se in soli due giorni c’è stato qualcosa di bello. Quando uscirò di qui vorrei rincontrarla, o vado io a Madrid oppure viene lei da me in Toscana”.

Tommaso Franchi entra al Gran Hermano per Maica Benedicto: ma nel frattempo bacia Mariavittoria Minghetti

Tuttavia l’addio di Tommaso Franchi al Grande Fratello 2024, seppur temporaneo, per entrare al Gran Hermano arriva in un momento particolare perché il giovane ha ‘scaricato’ la modella spagnola per concentrarsi sulla conoscenza con un’altra concorrente. Tommaso pur dicendosi contento dell’incontro avuto in diretta con la gieffina, si è avvicinato moltissimo a Mariavittoria Minghetti. Nelle scorse ore tra Tommaso e Mariavittoria è scattato il bacio. I due non si nascondono più, si baciano appassionatamente davanti ai loro coinquilini e lui, in un momento, di impeto le ha anche detto che vorrebbe andare via dal Grande Fratello con lei. Nelle 48 ore che li terranno separati, però, non è detto che non possa accadere qualcosa di inaspettato. Dopo il bacio con Mariavittoria, Tommaso va in Spagna come hanno fatto alcune settimane fa Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che hanno avuto modo di far nascere il loro amore. Cosa succederà, invece, tra Tommaso e Maica?