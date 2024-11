Tommaso Franchi dopo la Spagna torna al Grande Fratello 2024, ma si mette nei guai

Ieri sera, nel corso della puntata del Grande Fratello 2024, Tommaso Franchi ha fatto il suo ritorno nella Casa dopo la breve esperienza in Spagna, al Gran Hermano. Il concorrente è stato accolto a braccia aperte da tutto il gruppo ed è tornato a parlare del rapporto con Mariavittoria Minghetti, che si è fatto sempre più intimo soprattutto nei giorni immediatamente precedenti alla sua partenza per Madrid. Un grande entusiasmo ha travolto la Casa e anche lui stesso si è detto contento di essere ritornato, dopo aver chiuso i rapporti con Maica Benedicto.

Tuttavia, nel frenetico entusiasmo, il giovane idraulico si è lasciato andare ad alcune rivelazioni che potrebbero costargli care e il rischio di un serio provvedimento disciplinare nei suoi confronti è dietro l’angolo. Ma cosa ha combinato il concorrente?

Tommaso Franchi rischia la squalifica? Cos’è successo nella Casa

Tommaso Franchi, come fatto notare da diversi telespettatori che hanno aperto un dibattito su X, avrebbe infatti riportato informazioni provenienti dall’esterno, rischiando grosso. Il regolamento del Grande Fratello 2024 infatti parla chiaro e proibisce ai concorrenti di riportare notizie ed informazioni provenienti dall’esterno della Casa: tra i provvedimenti disciplinari c’è anche la possibile squalifica dal gioco.

Nello specifico, Tommaso avrebbe riportato ai suoi coinquilini alcune informazioni carpite all’esterno, durante il suo viaggio da e per Madrid: tra queste, il fatto che Luca Calvani è molto forte fuori, che il reality è stato spostato al martedì perché al lunedì sera ha preso il via La Talpa di Diletta Leotta e, inoltre, che Donald Trump è il nuovo presidente degli USA in seguito alle elezioni americane. Fatti di attualità ma anche informazioni inerenti al percorso dei concorrenti nel reality, come nel caso di Luca: Tommaso ora è nei guai, arriverà un provvedimento disciplinare nei suoi confronti nel corso della prossima puntata?

MA QUANDO ELIMINANO TOMMASO CHE HA DATO INFORMAZIONI DA FUORI

-luca e’ forte

– la talpa il lunedì per questo hanno spostato la puntata

– la vincita delle elezioni di trump @alfosignorini @GrandeFratello #grandefratello — 𝗩𝗮𝗹𝗲𝗿𝗶𝗮 – 𝗦𝗜𝗠𝗨𝗘𝗟 𝗖𝗔𝗡𝗢𝗡 (@quelladelleship) November 13, 2024

Tommaso: Luca è un concorrente molto forte, andiamo in onda martedi perchè c’è ll programma di Diletta, ha vinto Trump #grandefratello — il Professore (@professorez9) November 13, 2024