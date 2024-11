Tommaso Franchi torna al Grande Fratello 2024 dopo la Spagna: l’ingresso in Casa

Dopo una breve permanenza nella Casa spagnola del Gran Hermano, Tommaso Franchi ha fatto ritorno in Italia. Stasera in puntata è arrivato il suo atteso ingresso nella Casa del Grande Fratello 2024, danzando a ritmo di flamenco e accompagnato da due ballerine, mentre tutto il gruppo era “freezato” in Salone: il concorrente ha salutato tutti quanti poi, dopo lo “sfreeze”, tutti gli sono corsi incontro e lo hanno accolto a braccia aperte.

A seguire, una clip mostra il breve percorso del ragazzo al Gran Hermano e la conoscenza con la concorrente Maica Benedicto, che si è però conclusa con un’interruzione del rapporto: lui, infatti, ha precisato di non volersi sentimentalmente legare preferendo un’amicizia. Un bel “due di picche” alla ragazza, sottolinea ironico Alfonso Signorini, con Mariavittoria Minghetti che ammette meravigliata: “Non me l’aspettavo“. Poi arriva l’abbraccio con Tommaso e, a seguire, un nuovo confronto sulla reale natura del loro rapporto.

Tommaso Franchi: “Con Mariavittoria Minghetti conoscenza più intima, vogliamo proteggerla“

Alfonso Signorini, facendo il punto del rapporto tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti al Grande Fratello 2024, spiega come i due si vogliano bene e siano amici, sebbene al momento preferiscano non legarsi sentimentalmente. Parole che vengono però “smentite” da Tommaso, che a sorpresa spiega: “Ti dico la verità: tra me e lei c’è una conoscenza un po’ più intima. Ci stavamo conoscendo proprio nel momento in cui sono volato in Spagna“. Poi, spiega di voler custodire questo loro rapporto pur consapevole di essere sotto le telecamere: “A me piace mantenere questa intimità che abbiamo e proteggerla, mi dà noia vederci in questi video, preferisco proteggere queste cose belle“.

Mariavittoria, dal canto suo, ammette: “Ci siamo avvicinati molto, io voglio provare a continuare questa conoscenza sapendo che purtroppo le telecamere, nel mio caso, influiscono tanto. Sì che siamo al Grande Fratello, ma non è facile lasciarsi andare in questo contesto“. I due sono così pronti a concedersi una conoscenza più approfondita: come proseguirà?