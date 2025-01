Tommaso Franchi rischia di salutare il Grande Fratello: come stanno le cose

Paura per Tommaso Franchi nella casa del Grande Fratello, il giovane gieffino toscano rischia l’eliminazione dal reality di Canale Cinque, o meglio la squalifica. Il bigliettino Gate impazzato nei giorni scorsi, con Luca Calvani che ha confessato il gesto di Enzo Paolo Turchi, che ha provato a consigliarlo con un pizzino, rischia di vedere inglobato anche Tommaso Franchi, che potrebbe essere punito con una sanzione nella puntata di questa sera del Grande Fratello. Stando a quanto trapelato nelle ultime ore, la produzione starebbe valutando di sanzionare anche il concorrente toscano, così come Lorenzo Spolverato, vedremo quale sarà la decisione ufficiale che sarà comunicata questa sera nel programma di Alfonso Signorini.

Fino a quando non scatterà la puntata ovviamente, non si avranno news aggiuntive in merito, intanto però da quanto trapelato nelle ultime ore, tutto può realmente accadere nella casa del Grande Fratello 2024.

Tommaso Franchi e le polemiche al Grande Fratello: accusato di bodyshaming

Non è la prima volta che il concorrente toscano finisce sotto attacco nella casa del Grande Fratello, Tommaso Franchi si è ritrovato infatti il mirino puntato addosso dopo che era stato accusato di bodyshaming nei confronti di un suo compagno di gioco nel reality, Alfonso D’Apice per precisione. E la signora Maria, mamma del concorrente, aveva tuonato contro Tommaso Franchi, puntando il dito con il gieffino:

“Stempiato, parrucchino, spelacchiato, nano, accompagnate da risate ciniche. Penso siano parole che non fanno male solo ad una mamma, ma anche a chi, per malattia o calvizie precoce, vive con difficoltà in una società che esalta la perfezione” le parole della signora contro l’idraulico originario di Siena. Anche in altre occasioni i social avevano messo nel mirino Tommaso Franchi, in quel caso riguardo al rapporto con Mariavittoria Minghetti.