A quattro mesi dal flirt iniziale tra Shaila Gatta e Javier Martinez non sembra ancora detta l’ultima parola, almeno per quanto riguarda il pallavolista argentino, che sarebbe tornato a pensare all’attuale compagna di Lorenzo Spolverato. Come ricorderete, nelle battute iniziali del reality, Shaila Gatta e Javier Martinez si erano avvicinati, anche se a sparigliare le carte era stata l’esperienza al Gran Hermano di Shaila e Lorenzo Spolverato, che proprio in quell’occasione si erano avvicinati notevolmente, fino alla decisione di instaurare una relazione.

E nelle ultime settimane, invece, Javier Martinez ha iniziato a pensare all’ex Miss Italia Zeudi Di Palma, anche se tra di loro ci sarebbe ancora il fantasma di Shaila Gatta, visto che come riportato dal portale 361 Magazine, nella mente del modello e pallavolista, l’ex velina di Striscia la notizia continuerebbe a veleggiare come un fantasma. In altre parole, Javier Martinez non avrebbe digerito del tutto il due di picche, al punto da continuare a pensare ancora alla ex compagna di ballo di Mikaela Neaze.

Javier Martinez e Zeudi Di Palma si avvicinano?

Intanto nelle scorse ore il gieffino, che gode di grande ammirazione da parte del pubblico del Grande Fratello, avrebbe mosso qualche passo in direzione di Zeudi Di Palma, la modella ed ex Miss Italia che ha vissuto nella Casa un rapporto non privo di alti e bassi con Helena Prestes.

I due si sono concessi dei momenti di dolcezza, tra abbracci e coccole, nella casa più spiata d’Italia: un segnale in direzione di una possibile relazione? Intanto sui social c’è chi fa il tifo per la coppia tra Javier Martinez e Zeudi Di Palma, vedremo se si lasceranno andare ulteriormente nel corso dei prossimi giorni o se Shaila Gatta tornerà a bussare con prepotenza nella mente di Javier Martinez.

