Tommaso Marini è uno dei concorrenti dell’edizione 2024 della trasmissione tv Ballando con le Stelle, programma che vede la conduzione di Milly Carlucci e che va in onda sabato 7 Novembre 2024. Tommaso è un campione sportivo che ha deciso di mettersi alla prova in queste nuove vesti, andiamo a vedere chi è Tommaso e conosciamolo meglio.

Tommaso Marini nasce ad Ancona il 17 Aprile 2000, è un campione di scherma e comincia a praticare questo sport fin da bambino, praticandolo al Club Scherma Ancona e poi passare al Fiamme Oro. Fin dall’inizio tra i professionisti ottiene grandi risultati, vince l’argento individuale e l’oro a squadre agli Europei nel 2022 e nello stesso anno ottiene ottimi risultati anche ai Mondiali del Cairo dove conquista la medaglia d’argento.

Nel 2023 Tommaso Marini ha vinto all’oro agli Europei ed è diventato campione del mondo ai Mondiali di Milano. Grandi risultati anche nel 2024 e in questa stagione ha conquistato la medaglia d’argento nella gara a squadre alle Olimpiadi di Parigi, un trionfo che lo ha portato nella storia e che lo ha visto trionfare insieme a Guillaume Bianchi, Alessio Foconi e Filippo Macchi.

Tommaso Marini e il racconto riguardo come è cambiata la sua carriera

Per quel che riguarda la vita privata Tommaso Marini è molto attento a non far trapelare praticamente nulla. I genitori del ragazzo si chiamano Anna e Stefano mentre non sappiamo se ha fratelli o sorelle. Stesso discorso per un’eventuale fidanzata di cui non trapela nulla, massima riservatezza da parte del ragazzo che a dire il vero non voleva neanche fare lo sportivo.

In passato Tommaso Marini ha infatti svelato di voler fare lo psicologo o anche l’attore ma non è riuscito a coronare il suo sogno ed ha dovuto cambiare obiettivi. Sui social vediamo a volte evidenziare le sue passioni ma in particolare Marini mostra la sua passione principale per la scherma. Ballando con le Stelle è un modo per lui per mettersi alla prova e cimentarsi fuori dal panorama sportivo.

Si è parlato in passato di una sua presunta fidanzata di nome Sofia, ma in realtà non c’è alcuna prova a riguardo. Il ragazzo ha avuto problemi in passato e ha svelato a Vanity Fair: “La creatività fa parte di me, ho imparato a farla convivere con lo sport soltanto tre anni fa ed ora è il mio punto di forza. Adesso in sostanza è lei che va ai miei ritmi e non viceversa, cosi sono arrivati ad alti livelli”.