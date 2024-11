Tommaso Marini e Sophia Berto avanzano senza sosta nella contesa a colpi di danza di Ballando con le stelle 2024. Il percorso dello schermidore e della maestra di ballo è tra i più significativi, tra i più ricchi dal punto di vista delle sfumature e degli spunti di valutazione. Il concorrente ha accettato la sfida di uscire dalla sua comfort zone e il risultato, per ora, sembra decisamente positivo. Di puntata in puntata le performance sono cresciute di intensità e qualità; segno evidente non solo delle singole capacità ma anche dell’intesa instaurata tra Tommaso Marini e Sophia Berto a Ballando con le stelle 2024.

Lo sottolinea il parere della giuria, del pubblico in studio ma anche di coloro che osservano da casa le gesta di Tommaso Marini e Sophia Berto a Ballando con le stelle 2024. Spiccano alcune considerazioni sui social, alcune particolarmente perentorie in senso positivo: “Se non vincono loro succede la rivoluzione”, e ancora: “Sono i migliori, meritano di arrivare in finale più di tutti”. Questi alcuni dei giudizi scritti da alcuni utenti su X; parole che mettono in evidenza l’ottimo feedback rispetto al percorso di Tommaso Marini e Sophia Berto a Ballando con le stelle 2024.