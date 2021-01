Tommaso Stanzani/ Dalle lacrime per la mamma al 6 della Celentano! (Amici 2021)

Tommaso Stanzani è il neo ballerino di Amici 2021 ma per lui c’è già stato modo di farsi conoscere grazie all’ingresso in sala dei suoi genitori. Divisi dal famoso plexiglass che non permette contatto, il nuovo arrivato nella scuola si è subito sciolto in lacrime per via della mamma che continua a riempirlo di complimenti dicendosi fiera di lui e lo stesso, poco dopo, farà l’amato padre. I tre hanno regalato grandi emozioni nei pomeridiani di Amici 2021 nei giorni scorsi e lo stesso ballerino ci ha tenuto a dire che ama entrambi anche se non glielo dice mai. Finalmente l’occasione c’è stata e adesso il ballerino dovrà rimboccarsi le maniche e portare a casa il successo che merita e che sogna da sempre. Il 19enne ballerino di origine bolognese arriva dalla scuola diretta dal ballerino e coreografo genovese Matteo Addino e adesso sogna il serale, Alessandra Celentano permettendo.

Tommaso Stanzani ad Amici 2021 con un bel 6 di Alessandra Celentano!

Secondo le anticipazioni della puntata di oggi di Amici 2021, sembra che Tommaso Stanzani finalmente avrà modo di esibirsi per tenersi stretti maglia e banco e sarà allora che conosceremo i primi giudici della sua insegnante che gli confermerà la maglia, gli farà dei complimenti ma alla fine gli consegnerà un bel 6 e mezzo non senza polemiche. A differenza dei voti sparati sempre da Arisa, la maestra di ballo è molto severa ma forse un talento come quello di Tommaso poteva avere un po’ di più. Ci saranno polemiche per questo o tutto filerà liscio? Lo scopriremo oggi pomeriggio.



