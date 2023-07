Tommaso Stanzani single dopo la fine della storia con Tommaso Zorzi?/ “Gli voglio bene, lui per me…”

Tommaso Stanzani single sul palco di Battiti Live 2023?

Tommaso Stanzani è ufficialmente single dopo la fine della storia d’amore con Tommaso Zorzi? Il ballerino, ex allievo di Amici e che torna sul palco di Battiti Live come professionista per l’edizione 2023, si mostra solo o in compagnia degli amici sui social lasciando intendere di avere il cuore libero dopo un amore importante come quello vissuto con il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Tommaso, direttamente da Bari, si è mostrato ai fan dando loro appuntamento sul Lungomare del capoluogo pugliese.

Nessun indizio che lasci pensare alla presenza di un nuovo amore nella sua vita. Il ballerino, tuttavia, non svela nulla della sua vita privata e, in una delle ultime interviste rilasciate, si è limitato a parlare di Tommaso Zorzi ribadendo l’enorme affetto che nutre per l’ex fidanzato.

Le parole di Tommaso Stanzani su Tommaso Zorzi

Per Tommaso Stanzani, quello vissuto con Tommaso Zorzi, è stato un amore grande e importante che non dimenticherà mai. Motivo per cui il ballerino non piò che provare affetto per l’influencer e conduttore come ha svelato lui stesso nel corso di un’intervista rilasciata lo scorso aprile ai microfoni di Ciao maschio, la trasmissione condotta da Nunzia De Girolamo.

“Semplicemente c’è stato un momento dove le cose non andavano e quindi abbiamo deciso di prendere 2 strade diverse. Ho letto che alcuni avevano scritto di cose che aveva fatto, quando in realtà io e lui ci siamo sempre sentiti, lui anzi, è stato uno dei primi a scrivermi quando ha saputo che prendevo parte a Viva Rai 2 con Fiorello […] Gli voglio bene anche perché per me lui è stato il primo, è arrivato in un momento della mia vita in cui io ero entrato in questo mondo totalmente diverso. Quindi per me di sicuro rimarrà una persona importante e non voglio perderla”.

