Tommaso Stanzani: “Amo ancora Tommaso Zorzi”/ “Non c’è stato un distacco totale”

Tommaso Stanzani è stato intervistato dal programma di Rai Uno, Ciao Maschio, condotto da Nunzia De Girolamo, e nell’occasione si è soffermato sul suo noto rapporto con Tommaso Zorzi, ex vincitore del Grande Fratello Vip nonché influencer e conduttore. Stanzani ha svelato che fra i due non vi è stata una rottura netta: “Non c’è mai stato un distacco totale – ha raccontato all’ex politica su Rai Uno – della serie ‘stai lontano da me’. Penso che l’amicizia, anche quando finisce una storia, possa rimanere”.

Quindi la rivelazione, decisamente importante, nei confronti dell’ex Tommaso Zorzi: “In un certo senso io lo amo ancora, ovvio che l’amore ha assunto una forma diversa. Credo che questa cosa valga anche per lui”. Tommaso Stanzani fa chiaramente capire come lo stesso non voglia perdere Zorzi: “Per me rimarrà sempre una persona importante e non voglio perderla. Poi è ovvio che le cose finiscono. Diciamo che è un amore che si è trasformato”.

TOMMASO STANZANI AL PARTY DEL 28ESIMO COMPLEANNO DI ZORZI

L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi fa attualmente parte del cast di VivaRai2, programma show condotto da Fiorello, e si è confessato a Nunzia De Girolamo alla luce dei recenti video pubblicati suoi suoi canali social, poi mostrati anche da numerosi media, della sua presenza alla festa di compleanno proprio dell’ex fidanzato Tommaso Zorzi, che ha recentemente compiuto 28 anni.

A vedere quelle immagini in molti hanno quindi pensato ad un riavvicinamento fra l’ex di Amici e l’influencer, ma in realtà fra i due vi sarebbe solo una profonda amicizia. Tommaso Zorzi aveva festeggiato il suo compleanno ad inizio mese, lo scorso 2 aprile, e aveva celebrato quel giorno in grande stile con moltissimi ospiti vip, da Michelle Hunziker a Ilary Blasi, passando per Stefania Orlando, Anna Pettinelli, Elettra Lamborghini e Giulia Salemi. Fra i molti appunto anche Tommaso Stanzani a conferma di quanto fra i due sia rimasta una bella amicizia.

TOMMASO STANZANI E LA SEPARAZIONE DA ZORZI: “NON E’ COME HANNO SCRITTO…”

Tommaso Stanzani ha parlato anche della separazione da Zorzi a Ciao Maschio: “Semplicemente c’è stato un momento dove le cose non andavano e quindi abbiamo deciso di prendere 2 strade diverse. Ho letto che alcuni avevano scritto di cose che aveva fatto, quando in realtà io e lui ci siamo sempre sentiti, lui anzi, è stato uno dei primi a scrivermi quando ha saputo che prendevo parte a Viva Rai 2 con Fiorello, è stato uno dei primi a farmi i complimenti. Io gli ho scritto subito quando mi ha invitato al suo compleanno”. E ancora: “Gli voglio bene anche perché per me lui è stato il primo, è arrivato in un momento della mia vita in cui io ero entrato in questo mondo totalmente diverso. Quindi per me di sicuro rimarrà una persona importante e non voglio perderla”.

