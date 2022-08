Tommaso Zorzi, che succede con la tata dopo il GF vip? / “Non lavoro più per lui…”

Grande Fratello vip 5, Tommaso Zorzi rompe con la tata?

Da un po’ di tempo circolano voci incessanti che vedrebbero Tommaso Zorzi in cattivi rapporti con la storica tata Cecilia, che é apparsa in TV durante l’esperienza che l’influencer ha vissuto tra le mura del Grande Fratello vip 5, reality condotto da Alfonso Signorini e che ha decretato la sua vittoria finale. Cecilia può dirsi una delle persone più vicine all’influencer, che abbiano contribuito a far conoscere al pubblico del piccolo schermo la vera essenza di Tommaso Zorzi, anche nel suo essere un figlio cresciuto in condizioni agiate, in una famiglia che non gli ha mai fatto mancare nulla dal punto di vista materiale. Il vincitore del Grande Fratello vip 5 si è palesato visceralmente legato a Cecilia durante la sua partecipazione al gioco dei vipponi, ma di recente alcuni stati social dalle vibes amare si sono palesato agli occhi di molti internauti come delle frecciatine destinate all’influencer milanese, sulla base di un’indiscrezione lanciata a The Pipol Gossip da una fonte insider vicina a Tommaso Zorzi, secondo cui lui si sarebbe sentito stufo di mandare avanti un rapporto lavorativo con la tata di sempre.

La verità di Cecilia post-Gf vip

Che tra Tommaso Zorzi e Cecilia i rapporti si siano incrinati realmente? Lo stesso beninformato The Pipol Gossip ha voluto vederci chiaro sul chiacchiericcio mediatico, intervistando Cecilia, che ha quindi assicurato che la sua realtà é distante anni luce dal gossip “pour parler”: “Tra me e Tommaso va tutto benissimo, ci sentiamo sempre. L’ho sentito persino ieri sera. Non lavoro più per lui perché mi sto dedicando a una signora anziana che, soffrendo di alzheimer, ha molto bisogno del mio aiuto e non mi sento di abbandonarla. È in una fase molto delicata e senza il mio aiuto non riuscirebbe a far niente, purtroppo”. Dunque vero é che il rapporto di collaborazione tra Tommaso e Cecilia si é interrotto: “Tommaso in questo periodo sarà a Roma e vorrebbe un aiuto in casa ancora più importante. Vorrebbe una persona che stia da lui dalla mattina alla sera, ma io non posso garantirgli questo”.

Da qui, quindi, la necessità di Cecilia di chiarire la sua posizione: “Aggiungo anche che sui social molti hanno frainteso un mio post dove esprimevo molta rabbia. In verità ero triste per il fatto di esser spesso lontana da mia madre, mi manca da impazzire. Ma come sempre gli utenti di Instagram e Twitter ne hanno dette di ogni, addirittura che tra me e Tommaso fossero volati piatti. Ma quando mai! Io lo amo, e sono certa che in futuro ci ritroveremo di nuovo insieme, anche a lavoro”.

