Tommaso Zorzi e la Meloni cantano “Io sono Giorgia”/ Video: “Ti posso dare del tu”

Tommaso Zorzi e Giorgia Meloni insieme sul palco di Maurizio Costanzo Show ieri sera hanno dato spettacolo. Solo un conduttore del calibro di Costanzo può mettere insieme due mondi così diversi e solo l’influencer ed ex gieffino può essere così irriverente da mettere subito in chiaro che darà del tu a Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, per poi intonare con lei il tormentone “io sono Giorgia”. I due hanno cantato insieme sciogliendosi poi in una fragorosa risata e facendo così il giro del web in un video destinato a diventare storico e non solo per via del suo contenuto ma anche per il suo significato visto che proprio nella puntata dello show ieri sera si è parlato di omofobia e omosessualità al cospetto della Meloni che diverge dalle visioni del vincitore del Grande Fratello Vip.

Tommaso Zorzi e la Meloni cantano “Io sono Giorgia”, ecco l’esilarante video

Per buttarla comunque sul ridere possiamo dire che i fan di Tommaso Zorzi hanno avuto modo di tirare fuori un vecchio video in cui l’influencer, maniche corte e capelli ricci, cantava a squarciagola il tormentone con protagonista Giorgia Meloni sottolineando che proprio lui ne è l’inventore in realtà, adesso sarà contento di averlo fatto anche in un programma importante come quello? Un altro sogno quindi si è realizzato per lui anche se in molti avrebbero preferito usasse questo suo momento per spingere nella direzione della legalità.

Ecco il video dell’esilarante momento:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da trashbiccis (@trashbiccis)

