Tommaso Zorzi fuori dal Grande Fratello/ Video: febbre e sinusite, attesa per tamponi

Tommaso Zorzi fuori dal Grande Fratello VIP? Possibile, visto che l’influencer, entrato da poco nella casa, si è ritrovato da solo in una stanza per più di due ore e stavolta l’isolamento forzato nella casa, relativo al gioco e al regolamento del reality, centra poco. Tommaso infatti ha lamentato sintomi influenzali, febbre e sinusite, e nonostante i concorrenti del Grande Fratello siano stati controllati e testati prima di partire con l’avventura televisiva, Zorzi è stato di nuovo sottoposto ai controlli di rito e non uscirà dall’isolamento prima di avere la certezza che non ci siano problemi collegabili al Covid-19. Come annunciato sui profili social della trasmissione, Zorzi ha momentaneamente abbandonato la casa del Grande Fratello VIP per sottoporsi a tutte le cure del caso e ai controlli medici in virtù dei protocolli previsti per la riammissione nella casa.

TOMMASO ZORZI, LO SFOGO IN DIRETTA AL GF

Durante l’isolamento nella casa, prima dell’inizio dei controlli, in un video si vede Tommaso Zorzi scagliarsi contro la sfortuna e sfogarsi con quella che sembrava essere un’autrice della trasmissione. “Ho fatto 127 tamponi, piuttosto dimmi “vai a casa”. Se mi dici “guarda, per te il Grande Fratello finisce qua” almeno lo so!”, ha detto Zorzi, venendo però immediatamente tranquillizzato dall’autrice: “Ti vorrei dare una risposta, la sto aspettando con te. Non finisce qua il GF VIP. Ricordati che per noi non sei importante, di più. Pensala dal lato professionale, mettiti da questa parte, cerca di capire cosa sta accadendo. Sei un ragazzo intelligente.” Dunque a breve arriveranno aggiornamenti sulla questione, se i tamponi saranno di nuovo negativi Tommaso Zorzi potrà rientrare all’interno della casa, altrimenti ci sarà la prima clamorosa esclusione che potrebbe però avere ripercussioni anche su chi è stato in contatto con l’influencer nella casa.



