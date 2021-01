Tommaso Zorzi litiga con Giulia Salemi/ “Non dire che siamo amici. Con Monte…”

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi si è sfogato per la mancata nomination come prossimo finalista. Dopo la conferma di Dayane Mello come prima finalista, i concorrenti hanno dovuto scegliere tra i ragazzi chi mandare in nomination per conquistare un posto in finale. Le scelte dei concorrenti hanno portato al televoto Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta. Dopo la diretta, Tommaso ha sfogato la tensione accumulata nel corso della serata e ha criticato le strategie di voto dei coinquilini. L’influencer milanese non ha nascosto la delusione per la scelta di Giulia Salemi, che lo ha nominato come il concorrente che “non merita la finale”, tutelando così Pierpaolo Pretelli. “Hai scelto l’amore e non l’amico, ma allora perché dici da settimane che fuori siamo migliori amici? Hai fatto la vittima fino a ieri”, ha detto Zorzi alla Salemi. Tommaso è convinto che Giulia abbia scelto di volutamente di mandare al televoto con Pierpaolo Andrea Zelletta: “Non mi dire ‘tanto tu in finale ci arrivi lo stesso’. Dimmi invece: ‘ho voluto salvare Pierpaolo’…”.

Tommaso Zorzi litiga con Giulia Salemi: “Quando stavi con Monte sei sparita”

Il voto di Giulia Salemi è stato solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso: “Non dire più che siamo migliori amici. Quando mai fuori mi chiami per raccontarmi le tue cose? Io invece l’ho fatto, come ad esempio quando ti ho raccontato del libro che usciva ed è successo tutto il casino”, ha detto Tommaso Zorzi senza freni. L’influencer milanese ha anche parlato di Francesco Monte, ex fidanzato della Salemi conosciuto proprio nella casa del GF Vip e con il quale la storia è continuata anche fuori dalla casa. Secondo Zorzi il rapporto con l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe avuto ripercussioni sulla sua amicizia con Giulia: “Da quando tu sei stata con lui non ti ho più vista. Stavi con una persona che non voleva avere nulla a che fare con me. Ho saputo che non gli faceva piacere avermi intorno”. Ma anche Giulia Salemi ha qualcosa da rinfacciare all’amico-ex amico: “Io ho almeno 400 messaggi su Whatsapp a cui tu non hai mai risposto. Leggevi e non rispondevi. A un certo punto sei sparito”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA