Tommaso Zorzi/ “Mi sarei ‘dovuto’ innamorare del nuotatore Alex Di Giorgio al GF VIP”

Tommaso Zorzi ha vinto il Grande Fratello Vip 5 e dopo sei mesi dentro la casa di Cinecittà sta cercando di tornare alla normalità. Appena tornato a Milano ha aperto i regali di Natale e chiamato Aurora Ramazzotti: “Una del poche amiche che ho. È venuta a casa mia e ci siamo parlati e abbracciati a lungo. Senza post, senza foto, un rapporto reale con lei e basta, questa è amicizia”, ha confessato a Gabriele Parpiglia sulle pagine del settimanale Chi. Fuori dalla casa, invece, continua il rapporto con Francesco Oppini, Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci, Enock Barwuah e Andrea Zelletta. Sulle pagine di Chi, come a Verissimo, ha confermato il podio della classifica della falsità: Giulia Salemi, Guenda Goria e Maria Teresa Ruta.

Tommaso Zorzi: ha detto no all’Isola dei famosi

Uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi è stato travolto dall’affetto dei fan: 2 milioni di follower e dirette Instagram che valgono mezzo milione di tele-navigatori. Sulle pagine Chi, Tommaso Zorzi ha confermato di aver rifiutato il ruolo di opinionista all’Isola dei famosi: “Ho bisogno di fermarmi. Non sarei stato me stesso e forse avrei dato meno al programma di Ilary Blasi, che stimo”. Ma dal punto di vista professionale, il giovane infuencer milanese tiene le dita incrociate e sogna in grande. Anche se andrebbe subito a fare le fotocopie per Maria De Filippi. Dal punto di vista personale, spera di recuperare il rapporto con il padre Lorenzo. Tommaso Zorzi ha confermato di essere single, ma di aver scoperto che “il nuotare Alex Di Giorgio, doveva essere il “mio ingresso” nella casa per il quale avrei dovuto perdere la testa”.



