Marco Zechini, chi è il compagno di Stefania Orlando: i primi gossip a fine 2023

Marco Zechini è il compagno di Stefania Orlando, la celebre showgirl che oggi pomeriggio è ospite di Caterina Balivo nel programma di Rai 1 La volta buona. Conduttrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, la Orlando nel corso della sua vita ha avuto romantiche storie d’amore, dall’ex marito Andrea Roncato alla longeva relazione con il musicista Simone Gianlorenzi, con il quale si è fidanzata nel 2008, sposata nel 2019 e dal quale si è poi separata nel 2022.

Stefania Orlando: chi è e chi sono i genitori/ "Con mamma ho un rapporto carnale, papà..."

Ora, due anni dopo l’ultima e cocente delusione d’amore, la showgirl ha ritrovato il sorriso al fianco di Marco Zechini. Di professione avvocato e consulente finanziario, 49 anni e padre di tre figli nati da un precedente matrimonio, il nuovo compagno di Stefania Orlando è estraneo al mondo dello spettacolo e ad unirli è un sentimento cresciuto gradualmente nel corso dei mesi. I primi gossip sul loro conto hanno iniziato a circolare a fine 2023, quando il settimanale Chi li paparazzò in dolce compagnia a Roma, di sera.

Stefania Orlando: flirt con Furkan Palali di Terra Amara?/ Lei svela la verità a Pomeriggio 5

Stefania Orlando sul compagno Marco Zechini: “È stato paziente”

Stefania Orlando e il compagno Marco Zechini sono stati al centro del gossip negli ultimi mesi, sino a quando la showgirl ha ufficializzato la loro storia d’amore. Ma come si sono conosciuti i due? Tutto sarebbe nato alla festa di compleanno di Matilde Brandi, alla quale sarebbero stati invitati entrambi; lei è rimasta colpita da Zechini ma non si sentiva pronta ad una nuova conoscenza. A fare da intermediaria è stata proprio la Brandi, che ha rivelato all’amica che Zechini aveva chiesto il suo numero di telefono per contattarla; da quel momento i due hanno iniziato a sentirsi telefonicamente e, gradualmente, è sbocciato il loro amore.

Stefania Orlando è fidanzata con Furkan Palali di Terra Amara?/ Cena romantica e abbracci appassionati

“Pensavo di non potermi più innamorare e mi ero imposta di dedicarmi al lavoro, alle amiche e a me stessa ed invece una persona ha fatto crollare con pazienza e dolcezza queste mie convinzioni e così mi sono di nuovo lasciata andare ed ho ricominciato a credere nell’amore“, ha raccontato in un’intervista al settimanale DiPiù. “È stato paziente e dopo sei mesi ho ceduto in modo quasi adolescenziale”.