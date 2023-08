Tommaso Zorzi piange disperato su Instagram: “Non ce la faccio”/ Colpa di alcuni video…

Tommaso Zorzi in lacrime su Instagram: lo sfogo dell’ex gieffino

I fan di Tommaso Zorzi per un attimo si sono preoccupati quando, scorrendo le Instagram stories dell’ex gieffino, si sono ritrovati a vederlo piangere disperato. Pochi istanti dopo Tommaso ha però spiegato il motivo delle sue lacrime, la cui colpa è dell’algoritmo di Instagram.

“Non ce la faccio, – ha esordito Zorzi su Instagram – ma perché l’algoritmo mi mette sempre queste cose di mattina che sono sempre più sensibile.” Solo qualche storia dopo ha spiegato il motivo delle sue lacrime: “L’algoritmo non può farmi questo. Mi capitano delle robe… Gente che trova cani abbandonati o che li porta a fare l’ultima puntura. Non ne posso più, si deve un po’ calmare…”, ha ammesso l’ex gieffino.

Tommaso Zorzi toccato dai video dei cani su Instagram: “Non ce la faccio”

Per Tommaso Zorzi vedere cani sofferenti, abbandonati o verso la morte è qualcosa di insopportabile. D’altronde si tratta di immagini crude e toccanti, ancor di più se si è un amante degli animali come lo è Tommaso. Lui stesso ha sottolineato quanto vedere questo tipo di immagini gli crei una grande sofferenza, al punto da portarlo alle lacrime. Tutta colpa del famoso algoritmo di Instagram, che porta nella nostra homepage ciò di fronte a cui mostriamo interesse tramite ricerche, visioni e like. Così è dunque accaduto anche per il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, che si è perciò sfogato con i suoi follower.

