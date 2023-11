Tommaso Zorzi replica a Pupo e smonta le rivelazioni choc sul Grande Fratello/ “Mi faceva cag*are come…”

Tommaso Zorzi contro Pupo per il Grande Fratello

Tommaso Zorzi replica a Pupo dopo aver letto le dichiarazioni del cantante sul Grande Fratello e lo fa in modo duro sui social. A scatenare la reazione dell’influencer che ha partecipato, vincendo, alla quinta edizione del Grande Fratello Vip di cui è stato un protagonista indiscusso con il suo carattere sempre schietto e diretto e il suo talento artistico e da intrattenitore sono state alcune dichiarazioni rilasciate da Pupo ai microfoni de La Repubblica nel corso di una lunga intervista.

“Per due anni ho fatto l’opinionista del Grande Fratello, c’era la pandemia e avevo poco da fare. Ma non ho mai visto un minuto del Grande Fratello in vita mia. C’era chi lo seguiva per me, un autore tv. Io non avevo la forza di guardarlo per quanto mi faceva ca**re”, le parole di Pipo.

Le parole di Tommaso Zorzi

Le parole di Pupo sono state riportate da Instagram dalla pagina Instagram “Trash Italiano”. Il post è stato commentato da tantissimi utenti, compreso da Tommaso Zorzi che è stato un concorrente di una delle edizioni del Grande Fratello Vip che ha avuto come opinionista proprio Pupo.

“A me da concorrente aveva fatto cag*re come opinionista“, ha scritto Zorzi ricevendo tantissimi like dagli utenti. Una replica durissima quella di Zorzi che ha così difeso anche il reality con cui ha conquistato l’affetto del grande pubblico.













