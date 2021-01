Tommaso Zorzi tronista a Uomini e Donne?/ Parpiglia: “No, nel suo futuro c’è…”

Tommaso Zorzi prossimo tronista a Uomini e Donne? Dopo l’incontro virtuale nella Casa del Grande Fratello Vip tra l’influencer e Maria De Filippi, è scoppiato il gossip che vorrebbe Zorzi sempre più vicino al dating show di Canale 5, ma quanto c’è di vero? Alla domanda ha risposto il giornalista nonché uno degli autori del GF Gabriele Parpiglia in un’intervista a SuperguidaTv, smentendo in parte la notizia. “È un rumor del gossip ma Maria non ha mai fatto una proposta del genere. – ha chiarito Parpiglia – È il web che vorrebbe questo ruolo per Tommaso.” Così ha svelato: “Con lui ci lavoro da un anno, in gran segreto. Scriviamo programmi ed eravamo pronti a girare una numero zero il giorno prima del lockdown per una rete importante ma purtroppo poi è saltato tutto. Conoscendolo, Tommaso non vuole fare il tronista. Nel suo futuro c’è altro.”

Gabriele Parpiglia, da Tommaso Zorzi alle coppie del Grande Fratello Vip

Smentisce ma con riserva, dunque, Gabriele Parpiglia che nel corso dell’intervista non ha però parlato soltanto di Tommaso Zorzi. Il giornalista ha detto la sua anche sulle coppie nate o che potrebbero nascere nella Casa del Grande Fratello Vip, ammettendo che nei prossimi mesi potrebbero non mancare le sorprese per i telespettatori del Grande Fratello. Ecco le sue parole in merito: “Secondo me potrebbe sbocciare l’amore tra Dayane Mello e Andrea Zenga e anche tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Sono amori a luce di telecamera e solo quando si spengeranno i riflettori si potrà capire se è amore o meno.”



