Tommaso Zorzi Vs ex di Uomini e Donne/ “Non è che sei una fashion blogger!”: chi è?

Tommaso Zorzi è inarrestabile. La star del web stavolta si scaglia contro un’ex protagonista di Uomini e Donne, della quale preferisce non fare il nome. Così in una storia postata su Instagram, poi pubblicata anche come post, Zorzi lancia la stoccata: “Non è che se hai corteggiato un tronista quattro anni fa e ora ti vesti come la cugina povera di Kylie Jenner allora fa di te questo una fashion blogger. Questo proprio come mood generale”. Un commento abbastanza pungente che ha scatenato la curiosità del web che ora si chiede a chi sia rivolto. Le ipotesi non mancano e sembrano puntare su due nomi in particolare: Megghi Galo e Martina Luchena. Entrambe hanno corteggiato un tronista qualche anno fa e entrambe fanno le influencer. Che sia proprio una tra loro colei alla quale punta Zorzi col suo commento?

Tommaso Zorzi: “Prendete una laurea!”

In generale, Tommaso Zorzi, parlando di fashion week, sottolinea la presenza di molti personaggi che ben poco hanno a che fare col mondo della moda e che sono soltanto “fuffa”. “Non capisco questa frenesia di voler far parte a tutti i costi del magico mondo della moda. – ammette Zorzi nelle sue storie su Instagram, dove aggiunge ancora più pungente – Io prenderei una laurea fossi in voi che poi tra 5 anni siete a piangere miseria a Domenica Live e dobbiamo sorbirci la vostra misera vita di nuovo”. Solo una piccola percentuale, secondo Zorzi, sarebbe realmente esperta di moda a questi eventi. Il resto dei presenti, invece, assolutamente no.

