Tommaso Zorzi Vs Signorini/ “Rovinare la vita per 2 punti di share? Non ci sto!”

Botta e risposta infuocato quello che nasce al Grande Fratello Vip 2020 tra Tommaso Zorzi e Alfonso Signorini. Nel corso della diretta del 28 settembre, il conduttore ha ammesso di non aver apprezzato – così come gran parte del pubblico – l’ironia fatta sul coming out di Gabriel Garko. Una critica che Zorzi non accetta e, anzi, prende molto male. “Proprio a me viene a dire una cosa del genere? Adesso io sarei omofobo?” E continua, alzando poi i toni e minacciando l’addio al reality: “Se questo è il gioco io me ne vado ora! Se dobbiamo rovinare la vita della gente per fare due punti di share no! Allora sei stronz*!”

Signorini replica a Tommaso Zorzi: “Ci vuole umiltà”

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Tommaso Zorzi, Signorini decide di intervenire. Con modo garbato ma severo, il conduttore lo ammonisce nuovamente: “Non è che noi stiamo facendo processi a qualcuno, e a te. Se sei nella Casa è perché ti abbiamo fortemente voluto e perché crediamo in te, altrimenti saresti stato al palo da un’altra parte.” Così spiega: “Apprezziamo la tua ironia e la tua intelligenza. Su 100 ironie magari uno esce meno bene e può ferire la sensibilità di tanta gente. Quindi è giusto stigmatizzare. È giusto per far chiarezza e perché ti conosciamo, far chiarezza, e avere anche l’umiltà e il buonsenso di dire ‘Magari questa cosa non mi è riuscita bene’. Nessuno ti vuole processare”, conclude. Zorzi accetta le parole di Signorini e si scusa.

