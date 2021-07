Tommy Dorfman “Sono una donna trans”/ La star di “Tredici” fa coming out

Tommy Dorfman ha fatto coming out sui social: “Entusiasta di presentarmi come la donna che sono oggi. I miei pronomi sono she/her. Sono particolarmente grata a ogni singola persona trans che prima di me ha compiuto questo percorso, ha abbattuto le barriere e ha rischiato la vita per vivere autenticamente e radicalmente come se stessa. Grazie a tutte le donne trans che mi hanno mostrato chi sono, come vivere, celebrare me stessa e occupare il giusto spazio in questo mondo“. Le sue parole sono state accolte da tantissimi commenti carichi di affetto, da parte di colleghi e fan. L’attrice ventinovenne si è fatta conoscere al pubblico interpretando Ryan Shaver nella serie “Tredici”. Tommy, in una lunga intervista rilasciata al “Time”, ha parlato della sua transizione: “Da un anno mi identifico privatamente e vivo come una donna, una donna trans… La vedo più come una mia ripresentazione come donna, avendo fatto una transizione medica. Oggi si tratta più di fare chiarezza: sono una donna trans”.

Tommy Dorfman: “Sono una donna trans, ma non cambio nome”

Tommy Dorfamn ha documentato la sua transizione su Instagram, senza mai nascondersi ai suoi follower (più di 1,4 milioni). Sulle pagine del “Time”, l’attrice ha spiegato che ha deciso di non cambiare il suo nome: “Mi è stato dato in memoria del fratello di mia madre, morto un mese dopo la mia nascita, e mi sento molto legata a questo nome e a uno zio che mi teneva in braccio mentre stava morendo. Quello che sono oggi è un’evoluzione di Tommy. Sto diventando ancora di più Tommy”. Inoltre ha dichiarato di non voler piangere recitare nei panni di personaggi maschili. La transizione ha anche cambiato le sue relazioni, l’attrice era fidanzata con un uomo da 9 anni: “Da donna trans sto imparando che ciò a cui sono interessata non si riflette necessariamente in un uomo gay. Abbiamo avuto una incredibile conversazione per ridefinire la nostra relazione come un’amicizia. La transizione è stata liberatoria e chiarificatrice“.

