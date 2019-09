Tomorrowland – Il mondo di domani/ Video, su Italia 1 il film con George Clooney

Tomorrowland – Il mondo di domani va in onda oggi, 14 settembre, in prima serata dalle 21.30 su Italia 1. Si tratta di una produzione USA del 2015 che si colloca a metà strada tra il genere avventuroso e quello fantascientifico. Basato su un soggetto di Brad Bird, Damon Lindelof e Jeff Jensen, vede l’ottima regia del primo che dirige in modo sapiente un casti di attori di ottimo livello tra i quali spicca George Clooney, indimenticabile attore di film come Batman & Robin, La tempesta perfetta, il sequel di Ocean’s Eleven oltre che protagonista della serie televisiva E.R. Accanto a lui recitano Britt Robertson, Hugh Laurie, Raffey Cassidy, Tim Mc Graw, Judy Greer e Pierce Gragnon. Il duo Birf Lindelof si è occupato anche della sceneggiatura mentre la colonna sonora è stata affidata a Michael Giacchino del quale ricordiamo tra le tante musiche curate quelle dei film Gli incredibili, Star Trek, Mission e Inside Out.

Tomorrowland – Il mondo di domani, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Tomorrowland – Il mondo di domani. Frank Walker (George Clooney) è un bambino prodigio che partecipa nel 1964 all’Esposizione mondiale di New York per presentare, senza però avere successo, il prototipo del Jet Pack. Qui conosce una bambina, Athena, che gli regala una spilla e visitano insieme le attrazioni del parco; in realtà la spilla apre loro le porte di un passaggio segreto che li porta a Tomorrowland. A questo punto nella trama si inserisce Casey, figlia di un ingegnere aerospaziale destinato alla disoccupazione in quanto Cape Canaveral da dove parte lo Shuttle verrà dismessa. Finisce in carcere in seguito all’ennesimo tentativo di sabotaggio del cantiere e qui viene in possesso della spilla che per due minuti la porta a Tomorrowland. Al termine del periodo in questo luogo, parte alla ricerca di Frank Walker che nel frattempo è invecchiato ed è completamente amareggiato, anche se la sua casa è zeppa di invenzioni frutto del suo genio. Dopo una iniziale diffidenza l’uomo decide di aiutare la ragazzina nel suo tentativo di salvare il mondo dall’autodistruzione con il film che offre un susseguirsi di colpi di scena e di eventi con l’unico scopo di fornire all’umanità un’ulteriore speranza di sopravvivere.

Il trailer di Tomorrowland – Il mondo di domani





