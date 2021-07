Tonali al Milan?/ Calciomercato news, accordo raggiunto ed ora si attende la firma

CALCIOMERCATO NEWS, INTESA RAGGIUNTA

Il Milan è sempre molto attento ai giovani talentuosi del panorama internazionale ed in questa sessione di calciomercato estivo vuole tornare a poter puntare su Sandro Tonali, calciatore che si è distinto lo scorso anno in prestito nel capoluogo lombardo. Di proprietà del Brescia, il centrocampista è stato trattato nelle scorse ore dalle due società che secondo le indiscrezioni più recenti avrebbero raggiunto ormai un accordo sulla base di 6,9 milioni di euro più 3 milioni, senza dimenticare i 10 già versati dai rossoneri alle Rondinelle per la passata stagione. Pur di continuare la sua avventura con il Milan Tonali avrebbe anche dato l’ok per una riduzione dell’ingaggio, ovvero da 1,6 milioni di euro netti a 1,2 milioni più bonus.

CALCIOMERCATO MILAN/ I rossoneri sondano il terreno per Coutinho!

CALCIOMERCATO NEWS, L’IMPORTANZA DI TONALI

Nella scorsa stagione Sandro Tonali si è rivelato essere uno degli elementi più importanti arrivati dal calciomercato. Il ventunenne originario di Lodi ha infatti raccimolato ben 37 presenze tra campionato e coppe aiutando sensibilmente i rossoneri a raggiungere il secondo posto in campionato e tornare quindi in Champions League. L’intenzione del Milan è di proseguire il più possibile con l’organico che è stato in grado di raggiungere questo risultato ed infatti si sta lavorando parecchio anche sul ritorno di Brahim Diaz dal Real Madrid.

LEGGI ANCHE:

Ziyech al Milan?/ Calciomercato news, l'alternativa a Tadic ma col Chelsea...CALCIOMERCATO MILAN/ L'Eintracht ci prova per Hauge! Ecco la proposta

© RIPRODUZIONE RISERVATA