Tonali al Milan?/ Calciomercato news, accordo vicino e Bakayoko aspetta

CALCIOMERCATO MILAN, TONALI VICINO AL RITORNO

Il calciomercato estivo è cominciato ufficialmente soltanto nella giornata di ieri ma i rumors raccontano da diversi giorni della possibilità sempre più concreta di vedere Sandro Tonali al Milan. Già in rossonero nella passata stagione quando ha collezionato 37 presenze tra campionato e coppe varie, il ventunenne originario di Lodi è di proprietà del Brescia con cui il contratto scadrà al termine della prossima annata calcistica, ovvero nel giugno del 2022. Stando alle indiscrezioni provenienti da Sky Sport i dirigenti milanisti avrebbero in programma un incontro con il patron dei bresciani Cellino proprio riguardo a questa trattativa e non è da escludere che il Milan possa tentare di inserire anche un giovane talento da cedere a titolo definitivo come Giacomo Olzer della Primavera.

CALCIOMERCATO MILAN, ANCHE BAKAYOKO VUOLE MILANELLO

Aspettando di conoscere quale sarà la decisione delle varie parti, con la possibilità di avere anche un diritto di riacquisto proprio per Olzer, c’è un altro calciatore che pare essere fermo nel volersi trasferire al Milan, ovvero Tiemoue Bakayoko. Passato da Milanello nel 2018/2019, l’anno passato Bakayoko ha giocato a Napoli e rientrato al Chelsea dall’ennesimo prestito ha rifiutato di rinnovare il contratto con i Blues, attualmente in scadenza nel giugno del 2022. Pur di non perderlo a parametro zero i londinesi potrebbero dunque accontentarlo e lasciare che Bakayoko torni definitivamente al Milan. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

