Tonali all’Inter?/ Calciomercato news: per il Brescia è incedibile a gennaio

Sandro Tonali è uno dei talenti in rampa di lancio del nostro calcio, di conseguenza ecco che Tonali all’Inter è una possibilità di calciomercato che andrà tenuta in grandissima considerazione per la prossima stagione. Su questo aspetto il Brescia infatti è stato molto chiaro: Tonali è incedibile in questa sessione invernale appena cominciata, perché la permanenza nelle Rondinelle del giovane centrocampista è ritenuta fondamentale nel lungo cammino verso la salvezza da parte della squadra di Eugenio Corini. Il Brescia dunque non ascolterà proposte che riguardino gennaio, si lavora piuttosto per l’estate, quando l’Inter dovrà vincere una concorrenza molto forte dal momento che Tonali piace davvero a tutti, a cominciare dall’immancabile Juventus con cui si profila l’ennesimo duello.

TONALI ALL’INTER? SE NE PARLA PER L’ESTATE

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su Sandro Tonali e anche su Andrea Cistana, l’altro giocatore del Brescia che ha attirato l’attenzione di tutte le big nelle scorse settimane con prestazioni eccellenti che hanno aggiunto il nome del difensore a quello di Tonali, già da tempo invece sulla bocca di tutti con l’impegnativa ma inevitabile etichetta di “nuovo Pirlo”. Il regista dunque è nel mirino delle big italiane ed estere già dalla scorsa estate, continua a piacere all’Inter che ne sta apprezzando la crescita in questo suo primo campionato in Serie A e nei prossimi mesi salvo colpi di scena si materializzerà un nuovo testa a testa fra Inter e Juventus. Per il difensore oltre all’Inter ci sono invece in lista Napoli, Milan e Cagliari, oltre ad alcuni club inglesi e tedeschi.

