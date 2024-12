Chi è Mattia Liberali? Oggi l’esordio con il Milan

Chi è Mattia Liberali, il talento classe 2007 che Fonseca ha deciso di schierare titolare nel match contro il Genoa? Nella serata che i rossoneri sperano sia di festa, per via dei 125 del club, esordirà infatti dal 1’ il ragazzo, appena un anno più grande di Francesco Camarda, che si è già visto in più di un’occasione in campo con la maglia rossonera. Il calciatore, che può essere impiegato come trequartista ma anche come ala destra o sinistra, si sta dividendo in questa stagione tra Serie C, con il Milan Futuro, e la Primavera, ovvero l’Under 19.

DIRETTA/ Milan Genoa (risultato 0-0) video streaming tv: Fonseca con Jimenez e Liberali! (15 dicembre 2024)

Il giovane talento rossonero ha messo a segno 7 presenze in Serie C e 3 in Primavera, con un gol e un assist. Tre le presenze nella Coppa di Serie C, con due presenze e un gol. Una rete anche in Youth League, dove Liberali ha messo a segno sei presenze. Zero, invece, almeno fino a questo momento, le presenze in Serie A, nonostante siano arrivate più convocazioni. Il giocatore è ora pronto alla grande emozione di debuttare in Serie A da titolare, anche per via delle tante assenze: non ci sono infatti a disposizione Pulisci, Loftus-Cheef e Musah, dunque il tecnico Fonseca ha deciso di puntare proprio su di lui.

DIRETTA/ Milan Juventus Primavera (risultato finale 1-2): De Biase per il blitz bianconero (15 dicembre 2024)

Mattia Liberali ha la fidanzata? Le ultime news sul rossonero classe 2007

Mattia Liberali ha una fidanzata? Non è chiaro se il giovane talento rossonero abbia o meno una ragazza nella sua vita. Molto riservato, infatti, nel suo profilo social c’è spazio solamente per il Milan: su Instagram condivide sempre tante immagini con la maglia rossonera, in allenamento e durante le gare. Nessuna ragazza, dunque, almeno nel suo feed, ma nel suo cuore potrebbe esserci qualche amore con il quale condividere questa bella emozione dell’esordio da titolare in Serie A. Un traguardo davvero importante.