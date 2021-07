TONFO BORSE/ La finta paura dei mercati per una nuova ondata di Covid

I maggiori indici azionari globali ieri hanno chiuso nettamente in rosso con cali che in Europa sono stati superiori al 2%, Milano maglia nera con un ribasso di oltre il 2,5%, e di quasi l’1% negli Stati Uniti. La motivazione di giornata, secondo alcuni, sarebbero i timori per la variante delta, ma è una spiegazione che lascia abbastanza scettici. Si deve innanzitutto mettere in prospettiva il calo di ieri dopo una striscia di rialzi molto lunga con i mercati, soprattutto quello americano, che è ai massimi di sempre e sopra di circa il 25% rispetto ai livelli raggiunti prima che scoppiasse la pandemia. Il calo di ieri, per quanto netto, non cambia il quadro e lascia i listini, più o meno, dove erano se prendiamo in considerazione un orizzonte temporale più lungo.

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca il rimbalzo (9 luglio 2021)

I listini sono saliti nonostante la seconda ondata di autunno 2020 e la terza della primavera 2021. Oggi l’incognita è sull’autunno 2021 anche sui Paesi che sono più avanti nelle vaccinazioni. Forse la politica in questo senso è cambiata perché l’Inghilterra sembra abbia deciso di andare avanti con le aperture nonostante un calo dei contagiati, anche se le ospedalizzazioni rimangono ai minimi, ed è una politica che si potrebbe riproporre in altri Stati e regioni; la politica del “rischio zero” potrebbe non essere più attuale sia per i danni inflitti all’economia, sia per l’evoluzione del dibattito sui vaccini. La seconda e la terza ondata sono passate indenni dal punto di vista dei mercati perché le banche centrali hanno coperto i mercati; i tassi bassi e le iniezioni di liquidità, con annessa espansione dei debiti pubblici e privati a costo zero, hanno permesso di spostare più in là la data della ripresa in modo pressoché indolore. Da questo punto di vista non sembra essere cambiato nulla.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -2,54%, Exor a -4,16% (8 luglio 2021)

Non si vuole minimizzare la possibilità che il prossimo autunno si possano ripresentare forme più o meno dure di lockdown con le inevitabili conseguenze economiche, quanto ammettere che questo è già successo due volte senza che i mercati si scomponessero particolarmente. C’è certamente il tema inflazione, ma per il momento la narrazione è che sia un fenomeno “transitorio” e comunque il male minore. Se invece le riaperture continuassero e le condizioni finanziarie rimanessero favorevoli nulla vieta che il mercato si concentri sui recuperi del Pil e continui sulla stessa linea degli ultimi mesi.

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende pochi dati dagli Usa (7 luglio 2021)

I mercati possono sopportare il calo di ieri e oltre senza che cambi il quadro stante il rialzo dell’ultimo anno e mezzo. Preoccupa di più, forse, la possibilità di un evento esterno ai listini e all’economia perché il quadro geopolitico si è complicato tra passaggi di navi inglesi nel Mar Nero e sorvoli di aerei militari russi sul Mar Baltico; preoccupano anche le condizioni delle catene di fornitura globali che però, finora, hanno continuato a mantenere gli scaffali pieni e i prodotti di largo consumo disponibili anche se con qualche difficoltà. Il mercato per ora non sembra preoccuparsi “ufficialmente” di tutto questo.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI



© RIPRODUZIONE RISERVATA